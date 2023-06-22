Поможет или навредит? Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Мороженое — это тот продукт, который в жару хочется есть, кажется, постоянно. Но почему-то как только начинает болеть горло, мы слышим Вылечишь горло — тогда будешь есть холодное мороженое. Сегодня предлагаем тебе узнать, можно ли есть мороженое, когда болит горло, и каким продуктам отдавать предпочтение: теплым или холодным.
Если у тебя болит горло и ты хочешь съесть мороженое — сделай это. Но не рассчитывай на то, что мороженое поможет тебе вылечить боль в горле.
На самом деле, холодные продукты, такие как мороженое, могут помочь снизить боль в горле и принести временное облегчение.
На самом деле, холодные продукты, такие как мороженое, могут помочь снизить боль в горле и принести временное облегчение.
К тому же мороженое — это хороший источник калорий, который поможет потреблять дневную норму калорий, если из-за боли в горле тебе трудно есть другую пищу.
Однако помни, что слишком большое количество сахара может снизить эффективность твоей иммунной системы.
Однако помни, что слишком большое количество сахара может снизить эффективность твоей иммунной системы.
Еще одним недостатком потребления не только мороженого, но и молочных продуктов вообще является то, что они увеличивают густоту мокроты. Как следствие, это может повысить вероятность раздражения горла и усиления кашля.
Всегда стоит прислушиваться к своему организму и избегать продуктов, которые, как вам кажется, ухудшают симптомы.
В издании MedicalNewsToday отмечают: если говорить о холодных продуктах — они снижают температуру нервных окончаний в горле, и, как следствие, облегчают боль в горле. Также холодные продукты обладают успокаивающим действием.
Если говорить о теплых напитках и блюдах, то они также будут полезными. Например, они способствуют слюноотделению и помогают увлажнить горло.
Но помни, что при боли в горле горячие напитки и продукты только навредят тебе. Поэтому употребляй их только в теплом виде.
Но помни, что при боли в горле горячие напитки и продукты только навредят тебе. Поэтому употребляй их только в теплом виде.
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