Здоровье и красота

Поможет или навредит? Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Диана Просяник, редактор сайта 22 июня 2023, 14:15
Можно ли есть мороженное когда болит горло
Фото: Unsplash

Больше новостей
Які документи потрібні для вступу до ВНЗ у 2023 році в Україні
Проверь, есть ли все необходимое! Какие документы нужны для поступления в университет в Украине
Кавуни
Чтобы наедаться сочными плодами: чем подкормить арбузы и что для этого нужно
Кабачкова ікра
Не туши, а запекай: рецепт душистой и полезной кабачковой икры от Евгения Клопотенко
Як допомагають тваринам у Херсоні: як працюють волонтери
Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне
Смотреть больше

Материалы по теме

Правила самозахисту після вибуху на АЕС
Не только йодид калия! Какие еще существуют меры защиты от радиации
Чем заменить сигареты
Сложно, но возможно! Чем заменить сигареты, чтобы окончательно бросить курить — собрали советы Минздрава, ВОЗ и экспертов
згорів на сонці як зняти почервоніння
Даже прикоснуться не могу! Что делать, если сгорел(-ла) на солнце и как снять покраснение
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу

Видео
0:03:27
Як допомагають тваринам у Херсоні: як працюють волонтери

Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:01:54
автопарк
Обстреляли семью ракетами и уничтожили целый автопарк: подробности атаки по Запорожской области
0:04:07
Чонгарький міст
Второй пошел? Что известно об атаке на мост в Чонгаре — версии события
0:03:32
Комунальні платежі за російське світло на деокупованій Харківщині: що відомо
Вынуждены платить за российский свет? С какими коммунальными проблемами сталкиваются жители деоккупированной Харьковской области
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:05:49
корабли в Крыму
На воре и шапка горит: как и зачем россияне утилизируют украинские корабли в Крыму
Мі-24
Украине — флот вертолетов, а оккупантам — потеря Ми-24! Карта боевых действий в Украине 22 июня в режиме онлайн
0:04:23
Как работает ПВО
За день — десятки целей! Как ПВО на Донецком направлении воюет за небо
0:03:10
Мирное
От домов остались фундаменты. Как россияне уничтожили поселок фосфорными снарядами
Больше видео
де відпочити в Карпатах влітку
Читать дальше
Отдых в горах: куда поехать в Карпатах летом и что посмотреть
мода
Читать дальше
Оверсайз, черные или с принтом: модные футболки 2023

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь