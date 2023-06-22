Поможет или навредит? Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Мороженое — это тот продукт, который в жару хочется есть, кажется, постоянно. Но почему-то как только начинает болеть горло, мы слышим Вылечишь горло — тогда будешь есть холодное мороженое. Сегодня предлагаем тебе узнать, можно ли есть мороженое, когда болит горло, и каким продуктам отдавать предпочтение: теплым или холодным.

Можно ли есть мороженое, когда болит горло

Если у тебя болит горло и ты хочешь съесть мороженое — сделай это. Но не рассчитывай на то, что мороженое поможет тебе вылечить боль в горле.

На самом деле, холодные продукты, такие как мороженое, могут помочь снизить боль в горле и принести временное облегчение.

К тому же мороженое — это хороший источник калорий, который поможет потреблять дневную норму калорий, если из-за боли в горле тебе трудно есть другую пищу.

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Однако помни, что слишком большое количество сахара может снизить эффективность твоей иммунной системы.

Еще одним недостатком потребления не только мороженого, но и молочных продуктов вообще является то, что они увеличивают густоту мокроты. Как следствие, это может повысить вероятность раздражения горла и усиления кашля.

Всегда стоит прислушиваться к своему организму и избегать продуктов, которые, как вам кажется, ухудшают симптомы.

Какие продукты выбрать при боли в горле: теплые или холодные

В издании MedicalNewsToday отмечают: если говорить о холодных продуктах — они снижают температуру нервных окончаний в горле, и, как следствие, облегчают боль в горле. Также холодные продукты обладают успокаивающим действием.

Если говорить о теплых напитках и блюдах, то они также будут полезными. Например, они способствуют слюноотделению и помогают увлажнить горло.

Но помни, что при боли в горле горячие напитки и продукты только навредят тебе. Поэтому употребляй их только в теплом виде.

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