Допоможе чи нашкодить? Чи можна їсти морозиво, коли болить горло

Морозиво — це той продукт, який у спеку хочеться їсти, здається, постійно. Та чомусь, як тільки починає боліти горло, ми чуємо Вилікуєш горло та їстимеш холодне морозиво. Сьогодні пропонуємо тобі дізнатися, чи можна їсти морозиво, коли болить горло, та яким продуктам надавати перевагу: теплим чи холодним.

Чи можна їсти морозиво, коли болить горло

Якщо у тебе болить горло і ти хочеш з’їсти морозиво — зроби це. Та не розраховуй на те, що морозиво допоможе тобі вилікувати біль у горлі.

Насправді, холодні продукти, такі як морозиво, можуть допомогти вгамувати біль у горлі та принести тимчасове полегшення.

До того ж морозиво — це гарне джерело калорій, яке допоможе споживати денну норму калорій, якщо через біль у горлі тобі важко їсти іншу їжу.

Зараз також дивляться

Однак пам’ятай, що занадто велика кількість цукру може знизити ефективність твоєї імунної системи.

Ще одним недоліком споживання не лише морозива, а й молочних продуктів узагалі є те, що вони збільшують густоту мокроти. Як наслідок, це може збільшити ймовірність подразнення горла та посилення кашлю.

Завжди варто прислухатися до свого організму та уникати продуктів, які, як нам здається, погіршують симптоми.

Які продукти обрати при болю в горлі: теплі чи холодні

У виданні MedicalNewsToday зазначають: якщо говорити про холодні продукти — вони знижують температуру нервових закінчень у горлі, і як наслідок, полегшують біль у горлі. Також холодні продукти мають заспокійливу дію.

Якщо говорити про теплі напої та страви, то вони також будуть корисними. Наприклад, вони сприяють слиновиділенню і допомагають зволожити горло.

Але пам’ятай, що при болю в горлі гарячі напої та продукти лише нашкодять тобі. Тому споживай їх лише у теплому вигляді.

Раніше ми розповідали, що таке стоматит і як його лікувати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!