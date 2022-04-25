Никак не можешь успокоиться? Простые упражнения, которые помогут развить стрессоустойчивость

Многие сейчас переживают стресс. Он может присутствовать на подсознательном уровне, ведь мы все переживаем из-за ситуации в стране.
Некоторые простые техники помогут переживать и адаптироваться после кризисных и травматических событий. А также помогут развить способность человека справиться со сложными событиями.
Мы уже не раз рассказывали о том, что дыхательные упражнения помогают справиться со стрессом. Так что начни с выдоха.
Можно сложить кулак в трубочку и через него сделать протяжный глубокий выдох, затем обычный вдох, но на вдохе не концентрируемся. Повтори 2-3 раза.
Можно сложить кулак в трубочку и через него сделать протяжный глубокий выдох, затем обычный вдох, но на вдохе не концентрируемся. Повтори 2-3 раза.
Сделай выдох, затем вдох на 3-4 сек., задержка дыхания на 3-4 сек. и после выдох. Повтори 2-3 раза.
Также можно ориентироваться на ощущения в своем теле. Основной принцип работы с телом состоит в расслаблении через напряжение.
Можно обнять себя и начать сжиматься к центру, напрягая все тело: лицо, плечи, руки, грудную клетку, живот, таз, ноги, чтобы все тело было напряжено и сжато до максимума, затем с выдохом отпускаем.
Почувствуй этот процесс. Что происходит после расслабления: как изменяются телесные ощущения?
Почувствуй этот процесс. Что происходит после расслабления: как изменяются телесные ощущения?
Дальше начинаем растягиваться: вытяни руки и ноги по диагонали, как “звезда”, и тянись максимально за пальцами рук, за макушкой и ногами. Растягивайся до предела, до напряжения, можно даже до дрожи. И после выдоха и отпускаем.
Отводим челюсть и находимся в таком состоянии около минуты, наблюдаем, какие места в теле расслабляются.
Отводим челюсть и находимся в таком состоянии около минуты, наблюдаем, какие места в теле расслабляются.
Эти простые упражнения (напряжение затем расслабление, вытяжение потом расслабление) помогают в сильных стрессовых ситуациях. Можешь повторять их в течение дня.
Оглянись вокруг и обрати внимание на то, что тебя окружает: стены, полки, пол, окна или деревья, земля, небо и т.д.
Посмотри по сторонам и назови, например, пять больших предметов.
Посмотри по сторонам и назови, например, пять больших предметов.
Так мы помогаем своей нервной системе собирать информацию и снизить уровень тревоги.
Многие украинцы получили психологическую травму, поэтому им нужна помощь. Раньше мы рассказывали о бесплатной психологической помощи онлайн.