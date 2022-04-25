Ніяк не можеш заспокоїтися? Прості вправи, що допоможуть розвинути стресостійкість

Багато людей нині переживають стрес. Він може бути присутній на підсвідомому рівні, адже ми всі хвилюємося за ситуацію в країні.

Але знизити рівень стресу можливо. Деякі прості техніки допоможуть у переживанні та адаптації після кризових і травматичних подій. А також розвинуть здатність переживати складні життєві події.

Дихальні вправи

Ми вже не раз розповідали про те, що дихальні вправи допомагають впоратися зі стресом. Тож почни з видиху.

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Можна скласти кулак у трубочку і крізь нього зробити протяжний глибокий видих, потім звичайний вдих, але на вдиху не концентруємося. Повторіть два – три рази.

Зробіть видих, потім вдих на 3–4 сек., затримка дихання на 3–4 сек., видих. Також повторіть два – три рази.

Робота з тілом

Також можна орієнтуватися на відчуття у своєму тілі. Основний принцип роботи з тілом полягає у розслабленні через напругу.

Можна обійняти себе і почати стискати до центру, напружуючи все тіло: обличчя, плечі, руки, грудну клітку, живіт, таз, ноги, щоб тіло було напружене і стиснуте до максимуму. Потім з видихом відпустити.

Відчуйте цей процес. Що відбувається після розтискання, як змінюються тілесні відчуття?

Далі починаємо розтягуватися: витягни руки з ногами по діагоналі, як зірка, й тягнися максимально за пальцями рук, за маківкою й ногами. Розтягуйся аж до межі, до напруги, можна навіть до тремтіння. Потім — видих і відпускаємо.

Відводимо щелепу та тримаємось у такому стані близько хвилини, спостерігаємо, які місця в тілі розслабляються.

Ці прості елементи (напруга, потім розслаблення; витягування, потім розслаблення) допомагають у сильних стресових ситуаціях. Можеш повторювати їх протягом дня!

Орієнтація в просторі

Озирнись довкола та зверни увагу на те, що тебе оточує: стіни, полиці, підлога, вікно, дерева, земля, небо тощо.

Подивись по сторонах і назви, наприклад, п’ять великих предметів.

Так ти допоможеш нервовій системі збирати інформацію та трохи знизити рівень тривоги.

Багато українців зазнали психологічної травми, тож їм потрібна допомога. Раніше ми розповідали про безкоштовну психологічну допомогу онлайн.