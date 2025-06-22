Апельсин против тревоги: как видео в TikTok вредят психике человека

В мире, где тревога и эмоциональное выгорание стали повседневной реальностью, миллионы пользователей TikTok листают ленту в поисках облегчения — быстрого совета, слова поддержки или рецепта эмоционального спасения. Но что, если это лечение на самом деле вредит?

Недавнее расследование The Guardian показало тревожную тенденцию: более половины самых популярных TikTok-видео с советами по ментальному здоровью содержат дезинформацию. В погоне за лайками платформа превращается в ловушку для уязвимых людей!

Большинство видео в TikTok — дезинформация

Издание отобрало 100 самых популярных роликов с хэштегом #mentalhealthtips и передало их на экспертную оценку психиатрам, психологам и ученым. Результат шокирует: 52 из них содержат дезинформацию, а остальные — часто неполные, нечеткие или содержат ложную информацию.

Люди, которые ищут поддержки, нередко сталкиваются с советами, что граничат с абсурдом — например, съешь апельсин в душе, и тревога исчезнет. Или же с продвижением недоказанной волшебной терапии с помощью шафрана или глицината магния. Многие видео обещают вылечить травму за час!

Новый опасный тренд

Нейропсихиатр Дэвид Окай обратил внимание на то, как термины тревога, благополучие и расстройство, используются без анализа. Об этом пишет Independent. Такая путаница не просто дезориентирует — она создает ложные представления о серьезных ментальных проблемах.

— Хотя существуют убедительные доказательства эффективности терапии, важно подчеркнуть, что это не магия, не быстрое решение проблемы и не универсальное решение.

Многие видео базируются только на личных историях, которые подаются как общие истины. Такая подача затеняет реальность квалифицированной терапевтической работы.

Эксперт Амбер Джонстон также раскритиковала TikTok-контент.

— Эти видео создают иллюзию, что ПТСР у всех выглядит одинаково. Но симптомы травмы глубоко индивидуальны и нуждаются в помощи квалифицированных специалистов.

К тому же, существует еще один тревожный аспект. Людям навязывается мысль, что обычная печаль или разочарование — это уже признаки серьезных психических заболеваний. В целом множество платформ используют алгоритмы, которые усиливают распространение опасной информации.

— Существует насущная необходимость устранить недостатки в законодательстве о безопасности в интернете, чтобы защитить граждан от вредного контента.

Психотерапия — это не TikTok-видео

По словам экспертов, настоящая терапия — это не мгновенный результат, а сложный, иногда болезненный путь. Многие важные осознания происходят не в полуминутном видео, а в процессе глубокой работы над собой.

В компании TikTok утверждают, что активно борются с дезинформацией и сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения и NHS.

Мы удаляем 98% вредной дезинформации до того, как нам о ней сообщают, — заявил представитель платформы.

Однако эксперты убеждены, что даже одна видеоинтерпретация, искажающая научную реальность, может нанести вред человеку, который находится в уязвимом состоянии.

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