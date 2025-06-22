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Апельсин проти тривоги: як відео у TikTok шкодять психіці людині

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 22 Червня 2025, 08:00
TikTok-відео
Фото Unsplash

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