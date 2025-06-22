Апельсин проти тривоги: як відео у TikTok шкодять психіці людині

У світі, де тривога й емоційне вигорання стали повсякденною реальністю, мільйони користувачів TikTok гортають стрічку в пошуках полегшення — швидкої поради, слова підтримки чи рецепту емоційного порятунку. Але що, як це лікування насправді шкодить?

Нещодавнє розслідування The Guardian показало тривожну тенденцію: більше ніж половина найпопулярніших TikTok-відео з порадами щодо ментального здоров’я містять дезінформацію. У гонитві за лайками платформа перетворюється на пастку для вразливих людей!

Більшість відео в TikTok — дезінформація

Видання відібрало 100 найпопулярніших роликів з хештегом #mentalhealthtips і передало їх на експертну оцінку психіатрам, психологам та науковцям. Результат шокує: 52 з них містять дезінформацію, а решта — часто неповні, нечіткі або містять неправдиву інформацію.

Люди, які шукають підтримки, нерідко натрапляють на поради, що межують з абсурдом — як-от з’їж апельсин у душі, і тривога зникне. Або ж стикаються з просуванням недоведеної чарівної терапії за допомогою шафрану чи гліцинату магнію. Чимало відео обіцяють вилікувати травму за годину!

Новий небезпечний тренд

Нейропсихіатр Девід Окай звернув увагу на те, як терміни тривога, добробут та розлад, використовуються без аналізу. Про це пише Independent. Така плутанина не просто дезорієнтує — вона створює хибні уявлення про серйозні ментальні проблеми.

— Хоча існують переконливі докази ефективності терапії, важливо підкреслити, що це не магія, не швидке розвʼязання проблеми та не універсальне рішення.

Багато відео базуються лише на особистих історіях, що подаються як загальні істини. Така подача затінює реальність кваліфікованої терапевтичної роботи.

Експертка Амбер Джонстон також розкритикувала TikTok-контент.

— Ці відео створюють ілюзію, що ПТСР у всіх виглядає однаково. Але симптоми травми глибоко індивідуальні й потребують допомоги кваліфікованих фахівців.

До того ж існує ще один тривожний аспект. Людям нав’язується думка, що звичайна печаль чи розчарування — це вже ознаки серйозних психічних захворювань. Загалом безліч платформ використовують алгоритми, які посилюють розповсюдження небезпечної інформації.

— Існує нагальна потреба усунути недоліки в законодавстві про безпеку в інтернеті, аби захистити громадян від шкідливого контенту.

Психотерапія — це не TikTok-відео

За словами експертів, справжня терапія — це не миттєвий результат, а складний, іноді болісний шлях. Багато важливих усвідомлень відбуваються не в півхвилинному відео, а в процесі глибокої роботи над собою.

У компанії TikTok стверджують, що активно борються з дезінформацією та співпрацюють із Всесвітньою організацією охорони здоров’я і NHS.

Ми видаляємо 98% шкідливої дезінформації до того, як нам про неї повідомляють, — заявив представник платформи.

Проте експерти переконані, що навіть одна відеоінтерпретація, що перекручує наукову реальність, може завдати шкоди людині, яка перебуває у вразливому стані.

Також дізнайся, як TikTok формує швидкоплинні тренди моди та лайфстайлу.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.