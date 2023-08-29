Насыщенные темные или незаметные прозрачные? Мировые тренды маникюра на осень 2023

В этом году осень будет теплой, а сентябрь совсем незаметно отличаться от последних дней августа. Что ж, можно смело вдохновляться этим в дизайне маникюров!
Осень 2023 года не удивит нас странными дизайнами ногтей, однако интересных идей — очень много!
Редакция Вікна-новини собрала для тебя тренды, которые точно придутся по вкусу. Среди прочего — привычные однотонные варианты, яркие дизайны и прозрачное наращивание.
Выбрать дизайн для коротких ногтей совсем несложно, если знаешь, какие цвета тебе подходят лучше всего.
Однотонные варианты всегда подойдут под любой образ. Также выбор, который упадет на один цвет, изысканно подчеркнет короткие ногти.
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Допис, поширений Courtney (@courtneymarienailartist)
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Допис, поширений BIO SCULPTURE GEL????LIVERPOOL (@chelseymillington)
Вечная классика — незаметные ногти. Сейчас трендом являются ногти, которые словно покрыты бальзамом для губ. Также модными остаются блестки на ногтях.
Волны, блестки, яркие цвета, рисунки — осень должна быть богата красками, поэтому выбирай что-то интересное для себя из следующей подборки.
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Допис, поширений манікюр/київ (@evgeniia_honey_nails)
Как и в одежде, сейчас популярны черно-белые дизайны. Попробуй объединить такие идеи.
Если у тебя длинные ногти — можешь попробовать несколько более сложных дизайнов в своем осеннем маникюре.
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Допис, поширений CHRISTINA▪️NAILS▪️STOCKHOLM (@chr_pogorel_nails)
Добавь цвета своему осеннему маникюру! Этой осенью в тренде будут голограммные ногти, с блестками, рисунками.
А какой маникюр сделать на 1 сентября, мы предлагали тебе в нашем другом материале.
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