В этом году осень будет теплой, а сентябрь совсем незаметно отличаться от последних дней августа. Что ж, можно смело вдохновляться этим в дизайне маникюров!

Осень 2023 года не удивит нас странными дизайнами ногтей, однако интересных идей — очень много!

Редакция Вікна-новини собрала для тебя тренды, которые точно придутся по вкусу. Среди прочего — привычные однотонные варианты, яркие дизайны и прозрачное наращивание.

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Осенний маникюр 2023: короткие ногти

Выбрать дизайн для коротких ногтей совсем несложно, если знаешь, какие цвета тебе подходят лучше всего.

Однотонный маникюр

Однотонные варианты всегда подойдут под любой образ. Также выбор, который упадет на один цвет, изысканно подчеркнет короткие ногти.

Нюдовый маникюр

Вечная классика — незаметные ногти. Сейчас трендом являются ногти, которые словно покрыты бальзамом для губ. Также модными остаются блестки на ногтях.

Насыщенные темные или незаметные прозрачные? Мировые тренды маникюра на осень 2023 / 2 Фотографии

Яркие дизайны на короткие ногти

Волны, блестки, яркие цвета, рисунки — осень должна быть богата красками, поэтому выбирай что-то интересное для себя из следующей подборки.

Черно-белые ногти

Как и в одежде, сейчас популярны черно-белые дизайны. Попробуй объединить такие идеи.

Насыщенные темные или незаметные прозрачные? Мировые тренды маникюра на осень 2023 / 2 Фотографии

Читать по теме Маникюр на короткие ногти: подборка осенних цветов и стильных дизайнов Смотри в нашем материале идеи осеннего маникюра на короткие ногти.

Осенний маникюр 2023: длинные ногти

Если у тебя длинные ногти — можешь попробовать несколько более сложных дизайнов в своем осеннем маникюре.

Однотонный дизайн на длинные ногти

Яркие дизайны на длинные ногти 2023

Добавь цвета своему осеннему маникюру! Этой осенью в тренде будут голограммные ногти, с блестками, рисунками.

Насыщенные темные или незаметные прозрачные? Мировые тренды маникюра на осень 2023 / 2 Фотографии

А какой маникюр сделать на 1 сентября, мы предлагали тебе в нашем другом материале.

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