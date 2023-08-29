Здоров'я та краса

Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Серпня 2023, 18:30
Тренди манікюру на осінь 2023
Фото: Instagram

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