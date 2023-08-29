Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023

Цього року осінь буде теплою, а вересень геть помітно відрізнятиметься від останніх днів серпня. Що ж, можна сміливо надихатися цим у дизайні манікюрів!
Осінь 2023 не здивує нас дизайнами нігтів, однак цікавих ідей — дуже багато!
Редакція Вікна-новини зібрала для тебе тренди, які точно припадуть до смаку. Серед усього — звичні однотонні варіанти, яскраві дизайни та прозоре нарощення.
Обрати дизайн для коротких нігтів зовсім нескладно, якщо знаєш, які кольори тобі пасують найкраще.
Однотонні варіанти завжди підійдуть під будь-який образ. Також вибір, який впаде на один колір, вишукано підкреслить короткі нігті.
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Допис, поширений Courtney (@courtneymarienailartist)
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Допис, поширений BIO SCULPTURE GEL????LIVERPOOL (@chelseymillington)
Вічна класика — непомітні нігті. Нині трендом є нігті, які наче покриті бальзамом для губ. Також модними залишаються блискітки на нігтях.
Хвилі, блискітки, яскраві кольори, малюнки — осінь повинна бути багатою на барви, тож обирай щось цікаве для себе з наступної підбірки.
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Допис, поширений манікюр/київ (@evgeniia_honey_nails)
Як і в одязі, нині популярними є чорно-білі дизайни. Спробуй поєднати такі ідеї.
Якщо у тебе довгі нігті — можеш спробувати кілька складніших дизайнів у своєму осінньому манікюрі.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений CHRISTINA▪️NAILS▪️STOCKHOLM (@chr_pogorel_nails)
Допис, поширений CHRISTINA▪️NAILS▪️STOCKHOLM (@chr_pogorel_nails)
Додай кольорів своєму осінньому манікюру! Цієї осені в тренді будуть голограмні нігті, з блискітками, малюнками.
А який зробити манікюр на 1 вересня, ми пропонували тобі в іншому матеріалі.
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