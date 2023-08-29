Цього року осінь буде теплою, а вересень геть помітно відрізнятиметься від останніх днів серпня. Що ж, можна сміливо надихатися цим у дизайні манікюрів!

Осінь 2023 не здивує нас дизайнами нігтів, однак цікавих ідей — дуже багато!

Редакція Вікна-новини зібрала для тебе тренди, які точно припадуть до смаку. Серед усього — звичні однотонні варіанти, яскраві дизайни та прозоре нарощення.

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Осінній манікюр 2023: короткі нігті

Обрати дизайн для коротких нігтів зовсім нескладно, якщо знаєш, які кольори тобі пасують найкраще.

Однотонний манікюр

Однотонні варіанти завжди підійдуть під будь-який образ. Також вибір, який впаде на один колір, вишукано підкреслить короткі нігті.

Нюдовий манікюр

Вічна класика — непомітні нігті. Нині трендом є нігті, які наче покриті бальзамом для губ. Також модними залишаються блискітки на нігтях.

Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023 / 2 Фотографії

Яскраві дизайни на короткі нігті

Хвилі, блискітки, яскраві кольори, малюнки — осінь повинна бути багатою на барви, тож обирай щось цікаве для себе з наступної підбірки.

Чорно-білі нігті

Як і в одязі, нині популярними є чорно-білі дизайни. Спробуй поєднати такі ідеї.

Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023 / 2 Фотографії

Читати на тему Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів Дивись у нашому матеріалі ідеї осіннього манікюру на короткі нігті.

Осінній манікюр 2023: довгі нігті

Якщо у тебе довгі нігті — можеш спробувати кілька складніших дизайнів у своєму осінньому манікюрі.

Однотонний дизайн на довгі нігті

Яскраві дизайни на довгі нігті 2023

Додай кольорів своєму осінньому манікюру! Цієї осені в тренді будуть голограмні нігті, з блискітками, малюнками.

Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023 / 2 Фотографії

А який зробити манікюр на 1 вересня, ми пропонували тобі в іншому матеріалі.

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