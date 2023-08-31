Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів

Осінь приносить нам красу і душевне тепло. Якщо ти хочеш доповнити свій образ, Вікна підготували для тебе ідеї манікюру на короткі нігті в кольоровій гамі осені — дивись і обирай свій.

Манікюр на короткі нігті: ідеї на осінь 2023

Ми підготували для тебе ідеї, які точно сподобаються. Тут і дизайни, і стильні кольори, адже манікюр на короткі нігті може бути не лише нюдовим.

Манікюр вдало підкреслить твій образ, він додасть гарного настрою навіть у холодну осінь. У підбірці ти знайдеш яскраві, холодні відтінки, мінімалістичні й дизайни на кожен ніготь. Манікюр не обов’язково має бути трендовим, але й модні кольори цього сезону ми не оминули.

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Трендовими кольорами на осінь 2023 стали бордовий, жовтогарячий, зелений і коричневий. Серед дизайнів актуальними є павутинки й гарбузики до Гелловіну, намальовані листочки, блискітки та втирки.

Також модними цього сезону стали золоті та срібні кольори, а також яскраво-синій. Такий манікюр точно не залишить байдужою. Який би дизайн і колір ти не обрав(-ла), найголовніше, щоб він подобався тобі.

Ця осінь стала багатою на стильні поєднання. Гортай підбірку й оновлюй образ.

А серед фаворитів Інституту кольору Pantone на сезон осінь-зима 2023-2024 опинились такі кольори:

червоний апельсин — Red Orange;

кокосове молоко — Coconut Milk;

червона жоржина — Red Dahlia;

ніжний персик — Tender Peach;

кольрабі — Kohlrabi.

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