Манікюр на короткі нігті: підбірка осінніх кольорів та стильних дизайнів

Осінь приносить нам красу і душевне тепло. Якщо ти хочеш доповнити свій образ, Вікна підготували для тебе ідеї манікюру на короткі нігті в кольоровій гамі осені — дивись і обирай свій.
Ми підготували для тебе ідеї, які точно сподобаються. Тут і дизайни, і стильні кольори, адже манікюр на короткі нігті може бути не лише нюдовим.
Манікюр вдало підкреслить твій образ, він додасть гарного настрою навіть у холодну осінь. У підбірці ти знайдеш яскраві, холодні відтінки, мінімалістичні й дизайни на кожен ніготь. Манікюр не обов’язково має бути трендовим, але й модні кольори цього сезону ми не оминули.
Трендовими кольорами на осінь 2023 стали бордовий, жовтогарячий, зелений і коричневий. Серед дизайнів актуальними є павутинки й гарбузики до Гелловіну, намальовані листочки, блискітки та втирки.
Також модними цього сезону стали золоті та срібні кольори, а також яскраво-синій. Такий манікюр точно не залишить байдужою. Який би дизайн і колір ти не обрав(-ла), найголовніше, щоб він подобався тобі.
Ця осінь стала багатою на стильні поєднання. Гортай підбірку й оновлюй образ.
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Публикация от MANICURE • STUDIO • HOME VISITS ????LONDON (@karolina.probeauty)
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Публикация от ⚜️Yunata⚜️ (@salon.yunata)
А серед фаворитів Інституту кольору Pantone на сезон осінь-зима 2023-2024 опинились такі кольори:
Раніше ми розповідали, як зняти гель лак вдома самостійно.
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