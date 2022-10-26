Спаси жизнь своему ребенку: безопасные вакцины от полиомиелита и график прививок

Многие опасные болезни живут рядом с нами, а не замечаем мы их только благодаря медицине, которая научилась избегать эпидемий. Инструментом, помогающим сдерживать вспышки болезни, являются вакцины.
Некоторые родители недооценивают важность вакцин и считают, что если о болезни давно не слышно, то ее уже не существует. Соответственно, их ребенку не нужно лишних прививок.
Однако правда в том, что эти болезни никуда не исчезают. Одним из таких опасных вирусных заболеваний является полиомиелит.
Почти год назад в Украине была зафиксирована вспышка этого вируса, и угроза распространения болезни никуда не исчезла. Поэтому каждый должен быть ответственен за жизнь и здоровье своего ребенка.
Команда UNICEF рассказала, что такое полиомиелит, какие вакцины безопасны для твоего малыша и когда их нужно вводить.
Полиомиелит — высокоинфекционное заболевание, вызванное вирусом полио, поражающим нервную систему. Он может привести к параличу или смерти в течение нескольких часов.
Заболеть полиомиелитом могут все невакцинированные — и взрослые, и дети. Но наиболее уязвимы дети до шести лет.
Заболеть полиомиелитом могут все невакцинированные — и взрослые, и дети. Но наиболее уязвимы дети до шести лет.
5–10% парализованных умирают из-за поражения дыхательных мышц.
Полиовирус очень заразен и передается от ребенка к ребенку. После инфицирования у малыша может не наблюдатся никаких симптомов, и он будет разносить его дальше.
Эпидемия станет заметна только тогда, когда болезнь распространится и приведет к параличу одного непривитого ребенка или взрослого. Лекарств против вируса не существует, единственная защита — прививка!
Команда UNICEF поделилась, что есть два типа безопасных и эффективных вакцин от полиомиелита:
Фото: Instagram @unicef_ukraine
Согласно украинскому календарю прививок, ребенок получает шесть доз вакцины от полиомиелита в возрасте:
Если вдруг у твоего ребенка нет или пропущена хотя бы одна прививка — обратись к педиатру или семейному врачу, настаивает команда UNICEF.
Ведь он поможет составить индивидуальный график вакцинации и наверстать дозы, которые вы с малышом пропустили. В перспективе это спасет не одну жизнь, поэтому вакцинация от полиомиелита — необходимость!
Взрослым тоже нужно вакцинироваться, и не только от Covid-19. Мы расписали перечень необходимых прививок после 25 лет.
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