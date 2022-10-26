Спаси жизнь своему ребенку: безопасные вакцины от полиомиелита и график прививок

Многие опасные болезни живут рядом с нами, а не замечаем мы их только благодаря медицине, которая научилась избегать эпидемий. Инструментом, помогающим сдерживать вспышки болезни, являются вакцины.

Некоторые родители недооценивают важность вакцин и считают, что если о болезни давно не слышно, то ее уже не существует. Соответственно, их ребенку не нужно лишних прививок.

Однако правда в том, что эти болезни никуда не исчезают. Одним из таких опасных вирусных заболеваний является полиомиелит.

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Почти год назад в Украине была зафиксирована вспышка этого вируса, и угроза распространения болезни никуда не исчезла. Поэтому каждый должен быть ответственен за жизнь и здоровье своего ребенка.

Команда UNICEF рассказала, что такое полиомиелит, какие вакцины безопасны для твоего малыша и когда их нужно вводить.

О полиомиелите

Полиомиелит — высокоинфекционное заболевание, вызванное вирусом полио, поражающим нервную систему. Он может привести к параличу или смерти в течение нескольких часов.

Заболеть полиомиелитом могут все невакцинированные — и взрослые, и дети. Но наиболее уязвимы дети до шести лет.

5–10% парализованных умирают из-за поражения дыхательных мышц.

Полиовирус очень заразен и передается от ребенка к ребенку. После инфицирования у малыша может не наблюдатся никаких симптомов, и он будет разносить его дальше.

Эпидемия станет заметна только тогда, когда болезнь распространится и приведет к параличу одного непривитого ребенка или взрослого. Лекарств против вируса не существует, единственная защита — прививка!

Безопасные вакцины: когда делать прививку

Команда UNICEF поделилась, что есть два типа безопасных и эффективных вакцин от полиомиелита:

Инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ), вводимая путем инъекции.

Оральная полиомиелитная вакцина (ОПС) — две капли в рот.

Согласно украинскому календарю прививок, ребенок получает шесть доз вакцины от полиомиелита в возрасте:

2 месяца;

4 месяца;

6 месяцев;

18 месяцев;

6 лет;

14 лет.

Если вдруг у твоего ребенка нет или пропущена хотя бы одна прививка — обратись к педиатру или семейному врачу, настаивает команда UNICEF.

Ведь он поможет составить индивидуальный график вакцинации и наверстать дозы, которые вы с малышом пропустили. В перспективе это спасет не одну жизнь, поэтому вакцинация от полиомиелита — необходимость!

Взрослым тоже нужно вакцинироваться, и не только от Covid-19. Мы расписали перечень необходимых прививок после 25 лет.

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