Врятуй життя своїй дитині: безпечні вакцини від поліомієліту та графік щеплень

Багато небезпечних хвороб живуть поруч з нами, а не помічаємо ми їх лише завдяки медицині, яка навчалася уникати епідемій. Інструментом, який допомагає стримувати спалахи хвороби, є вакцини.

Деякі батьки недооцінюють важливість вакцин і вважають, що якщо про хворобу давно не чули, то її вже не існує, відповідно, дитині не треба зайвих щеплень.

Однак правда в тому, що ці хвороби нікуди не зникають. Одним із таких небезпечних вірусних захворювань є поліомієліт.

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Майже рік тому в Україні був зафіксований спалах цього вірусу, і наразі загроза поширення хвороби нікуди не зникла. Тому кожен має бути відповідальним за життя та здоров’я своєї дитини.

Команда UNICEF розповіла, що таке поліомієліт, які вакцини найбезпечніші для твого малюка та коли їх треба вводити.

Про поліомієліт

Поліомієліт — високоінфекційне захворювання, спричинене вірусом поліо, який вражає нервову систему та може призвести до паралічу або смерті протягом кількох годин.

Захворіти на поліомієліт можуть усі невакциновані — і дорослі, й діти. Та найбільш вразливими є діти до шести років.

5–10% паралізованих помирають через ураження дихальних м’язів.

Поліовірус дуже заразний і передається від дитини до дитини. Після інфікування у малюка може не бути жодних симптомів, і він розноситиме інфекцію далі.

Епідемію помітять аж тоді, коли хвороба пошириться й призведе до паралічу однієї нещепленої дитини чи дорослого. Ліків проти вірусу не існує, єдиний захист — щеплення!

Безпечні вакцини: коли їх вводити

Команда UNICEF поділилася, що є два типи безпечних та ефективних вакцин від поліомієліту:

Інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), що вводиться шляхом ін’єкції. Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ) — дві краплі в рот.

За українським календарем щеплень, дитина отримує шість доз вакцини від поліомієліту у віці:

2 місяці;

4 місяці;

6 місяців;

18 місяців;

6 років;

14 років.

Якщо раптом у твоєї дитини немає чи пропущене хоча б одне щеплення — звернися до педіатра чи сімейного лікаря, наполягає команда UNICEF.

Лікар допоможе скласти індивідуальний графік вакцинації і надолужити дози, які ви з малюком пропустили. В перспективі це врятує не одне життя, тому вакцинація від поліомієліту — необхідність!

Дорослим теж треба вакцинуватися, і не тільки від Covid-19. Ми розписали перелік необхідних щеплень після 25 років.

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