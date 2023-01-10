Полный режим ухода за кожей: шесть важных шагов

Недостаточно иметь хорошие продукты по уходу за кожей: чтобы они были наиболее эффективными, также необходимо применять их в правильном порядке. Об этом и поговорим далее.

Распорядок будет зависеть от твоего типа кожи, ингредиентов и состава средств, а также от времени суток. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, чтобы наносить по порядку текстуры — от самой тонкой до самой плотной. Качественная уходовая косметика для лица по цене watsons.ua гарантирует максимум преимуществ для твоей кожи.

Поэтапный план процедур

Умывание

Утром и вечером ополаскивай лицо водой с небольшим количеством очищающего средства. После умывания аккуратно промокни лицо насухо мягким полотенцем, ни в коем случае не применяя сильное трение. Если ты пользуешься косметикой, возможно, придется воспользоваться двойной системой.

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Сначала удали макияж маслом или мицеллярной водой, а затем выполни стандартное мягкое очищение, например, с помощью пенки.

Тонизирование

Если ты пользуешься тоником, наноси его после очищения лица перед нанесением других продуктов. Налей несколько капель тонера на ладони или ватный диск и аккуратно протри лицо. Если тоник отшелушивает, используй его только на ночь и ни в коем случае не сочетай с ретиноидами или другими отшелушивающими средствами. Увлажняющие формулы можно использовать два раза в день.

Сыворотка

Утро — отличное время для использования сыворотки с антиоксидантами, например, осветляющего продукта с витамином С. Ночное время подходит для использования увлажняющей сыворотки с гиалуроновой кислотой, которая обеспечит максимальное насыщение кожи влагой.

Сыворотки также могут содержать эксфолианты, такие как альфа-гидроксикислоты (AHA) или молочная кислота. Что бы ты ни использовал(-а), всегда помни: сыворотки на водной основе должны быть нанесены под увлажняющий крем; сыворотки на масляной основе — после увлажняющего крема.

Крем для области под глазами

Специальный крем для кожи вокруг глаз необходимо наносить перед увлажняющим кремом, поскольку он менее плотный. Попробуй использовать крем для глаз с металлическим шариковым аппликатором и хранить его в холодильнике, чтобы утром не было отечности.

Точечная обработка

Рекомендуется использовать средства против прыщей на ночь, когда твое тело находится в режиме восстановления. Остерегайся наслоения ингредиентов для борьбы с акне, таких как перекись бензоила или салициловая кислота, с ретинолом, которые могут вызвать раздражение. Вместо этого убедись, что ты делаешь все возможное, чтобы кожа оставалась спокойной и увлажненной.

Увлажнение

Увлажняющий крем одновременно увлажняет кожу и фиксирует все остальные нанесенные слои продукта.

Ищи легкий лосьон на утро, в идеале с SPF 30 или выше. Вечером можно использовать более густой ночной крем. Обладатели сухой кожи могут использовать крем утром и вечером.

Здоровье кожи зависит от комплекса факторов: правильное питание, качественный сон, соблюдение водного баланса и правильно подобранный уход.

Существует много видов косметических и уходовых средств. Что именно нужно включить в ежедневный уход за кожей — держи советы косметолога.