Повний режим догляду за шкірою: шість важливих кроків

Недостатньо мати хороші продукти догляду за шкірою: щоб вони були найбільш ефективними, також необхідно застосовувати їх у правильному порядку. Про це й поговоримо далі.

Розпорядок залежатиме від твого типу шкіри, інгредієнтів та складу засобів, а також часу доби. Хороше емпіричне правило полягає в тому, щоб наносити їх за текстурою — від найтоншої до найщільнішої. Якісна доглядова косметика для обличчя за ціною watsons.ua гарантує максимум переваг для твоєї шкіри.

Поетапний план процедур

1. Умивання

Вранці та ввечері ополіскуй обличчя водою з невеликою кількістю засобу для очищення. Після вмивання акуратно промокни обличчя насухо м’яким рушником, у жодному разі не застосовуючи сильного тертя. Якщо ти користуєшся косметикою, можливо, доведеться застосувати подвійну систему.

Спочатку видали макіяж олією або міцелярною водою, а потім виконай стандартне м’яке очищення, наприклад, за допомогою пінки.

2. Тонізування

Якщо ти використовуєш тонік, нанось його після очищення обличчя, перед тим як наносити інші продукти. Налий кілька крапель тонера на долоні або ватний диск і обережно протри обличчя. Якщо тонік відлущує, використовуй його тільки на ніч і в жодному разі не поєднуй з ретиноїдами або іншими засобами, що відлущують. Зволожувальні формули можна використовувати двічі на день.

Зараз також дивляться

3. Сироватка

Ранок — чудовий час для використання сироватки з антиоксидантами, наприклад, освітлювального продукту з вітаміном С. Нічний час підходить для використання зволожувальної сироватки з гіалуроновою кислотою, яка забезпечить максимальне насичення шкіри вологою.

Сироватки також можуть містити такі ексфоліанти, як альфа-гідроксикислоти (AHA) або молочна кислота. Хай що ти не використовуєш, завжди пам’ятай: сироватки на водній основі треба наносити під зволожувальний крем; сироватки на олійній основі — після зволожувального крему.

4. Крем для зони під очима

Спеціальний крем для шкіри навколо очей необхідно наносити перед зволожувальним кремом, оскільки він є менш щільним. Спробуй використовувати крем для очей з металевим кульковим аплікатором і зберігати його в холодильнику, щоб уранці не було набряклості.

5. Точкова обробка

Рекомендується використовувати засоби проти прищів на ніч, коли твоє тіло перебуває в режимі відновлення. Остерігайся нашарування інгредієнтів для боротьби з акне, таких як перекис бензоїлу або саліцилова кислота, з ретинолом, які можуть спричинити подразнення. Натомість переконайся, що ти робиш усе можливе, щоб шкіра залишалася спокійною та зволоженою.

6. Зволоження

Зволожувальний крем водночас зволожує шкіру і фіксує решту нанесених шарів продукту.

Шукай легкий лосьйон на ранок, ідеально з SPF 30 або вище. Увечері можна використовувати густіший нічний крем. Власники сухої шкіри можуть використовувати крем вранці й увечері.

Здоров’я шкіри обличчя залежить від комплексу чинників: правильне харчування, якісний сон, дотримання водного балансу та правильно підібраний догляд.

Існує багато видів косметичних та доглядових засобів. Що саме треба включити в щоденний догляд за шкірою — тримай поради косметологині.