Щоб було густим і блискучим: топ-10 продуктів для здорового волосся

Щоб волосся було доглянутим, міцним та гладеньким, дівчата ладні користуватися дорогими масками, бальзамами та шампунями, які обіцяють такий ефект. Дехто навіть вдається до народних методів догляду.

Однак чи знаєш ти, що левова частка краси та здоров’я твого волосся залежить від харчування? Продукти дають нашому організму необхідні вітаміни та мінерали, які відіграють неабияку роль у циклі росту волосяного фолікула та клітинному обміні.

Якщо організму чогось бракує, до прикладу, вітамінів B12, D, біотину, рибофлавіну, заліза чи інших поживних речовин, то якість волосся погіршується, а згодом починається його випадіння.

Зараз також дивляться

Гастроентеролог та дієтолог Олег Швець порадив продукти, які містять найбільше корисних вітамінів та мінералів, необхідних волоссю. Просто спробуй додати їх у раціон та насолоджуйся результатами.

Яйця

Яйця — це багате джерело білка та біотину. Оскільки білок є основним будівельним складником для волосяних фолікулів, то за його нестачі волосся починає випадати.

Біотин необхідний для синтезу білка, який називається кератином. Часто люди, які хочуть пришвидшити ріст волосся, купують біотинові добавки.

А все-таки, якщо дефіцит білка ще можливий, то при збалансованому харчуванні дефіцит біотину є рідкістю.

Окрім цих основних елементів яйця також містять цинк, селен та інші корисні поживні речовини. Це робить їх одними з найкращих продуктів для здоров’я волосся.

Ягоди

Ягоди містять вітамін С, який має сильні антиоксидантні властивості та допомагає захистити волосяні фолікули від пошкодження вільними радикалами.

Також організм використовує вітамін С для виробництва колагену, що запобігає ламкості волосся.

І наостанок, вітамін С допомагає організму засвоювати залізо з їжі. Нагадаємо, що низький рівень заліза може спричинити анемію, яка є частою причиною випадіння волосся.

Шпинат

Цей зелений красень містить фолієву кислоту, залізо, вітаміни А та С — усе це теж важливо для росту волосся. Однак обережно, адже надлишок вітаміну А може призвести до втрати волосся.

Якщо ти збалансовано харчуєшся, то краще не вживати добавки. До прикладу, всього 30 г шпинату забезпечують до 20% щоденної потреби у вітаміні А.

Окрім цього шпинат є чудовим рослинним джерелом заліза. Саме воно допомагає червоним кров’яним тільцям переносити кисень в органи, стимулювати метаболізм, сприяти росту та відновленню.

Жирна морська риба

Усім відомі Омега-3 й Омега-6 жирні кислоти зменшують втрату волосся та збільшують його густоту. Це показали дослідження за участю 120 жінок.

Звісно, ти можеш приймати ці елементи у вигляді харчових добавок, однак найкраще споживати їх із харчовими продуктами.

Відтак, включай у свій раціон жиру морську рибу: лосось, оселедець, скумбрію тощо.

Авокадо

Це багате джерело корисних жирів та вітаміну Е. Одне середнє авокадо забезпечує 28% добової потреби у вітаміні Е.

Вітамін Е захищає шкіру голови від пошкоджень, які призводять до погіршення якості волосся та зменшення кількості волосяних фолікулів.

Горіхи

Містять різноманітні поживні речовини, важливі для росту волосся. Наприклад, 28 г мигдалю забезпечують 48% щоденної потреби у вітаміні Е.

Горіхи також багаті такими поживними речовинами, як вітаміни групи B, цинк і незамінні жирні кислоти. Дефіцит будь-якої з цих поживних речовин пов’язаний із випадінням волосся.

Насіння

Воно багате на поживні речовини та має відносно невелику кількість калорій. Для росту волосся серед вітамінного комплексу насіння важливі вітаміни Е, цинк і селен.

До прикладу, 28 г насіння соняшника забезпечують до 50% добової потреби у вітаміні Е, а також широкий спектр корисних для волосся вітамінів групи B.

Насіння льону та насіння чіа містить альфа-ліноленову Омега-3 жирну кислоту. Щоб отримати найрізноманітніші поживні речовини, найкраще вживати суміш насіння.

Солодкий перець

Один жовтий перець забезпечує до 456% добової потреби у вітаміні С для жінок і 380% для чоловіків. До того ж солодкий перець є джерелом вітаміну А.

Вітамін С сприяє виробленню колагену, який зміцнює пасма волосся. Це також потужний антиоксидант, який бореться з випаданням і посивінням волосся.

Квасоля

Рослинне джерело білка, який є будівним матеріалом. Боби також містять цинк, який сприяє циклу росту та відновлення волосся.

До прикладу, 100 г чорної квасолі забезпечують до 14% добової потреби жінки в цинку та 10% для чоловіків.

М’ясо

Білок м’яса сприяє росту, відновленню та зміцненню волосяних фолікулів.

Червоне м’ясо багате на легкозасвоюване залізо. Цей мінерал допомагає червоним кров’яним клітинам доставляти кисень до всіх клітин тіла, зокрема й до волосяних фолікулів.

Надмірне споживання червоного м’яса, особливо обробленого, пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, колоректального раку та діабету другого типу, тому з м’ясом слід бути обережними.

Якщо ж ти мрієш про довге волосся, то читай дієві способи від трихолога для стимуляції росту локонів.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.