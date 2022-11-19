Щоб стало густішим: трихологиня розповіла, як доглядати за тонким волоссям

Повсякчас власницям тонкого волосся важко відростити довгу та густу шевелюру. Усе це — через неправильний догляд, переконана трихологиня Юлія Седлецька. Зазвичай таке волосся доводиться мити ледь не щодня через надмірне забруднення.

Але які шампуні краще використовувати та чи можливо зробити волосся густішим? Розповідає експертка.

Перше, на що Юлія радить звернути увагу, — шампунь, яким ти миєш волосся. Варто вибирати делікатний засіб із pH5. Такий шампунь можна віднайти у кожній лінійці будь-якого бренду, і згодиться він для щоденного миття голови.

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Як зробити волосся густішим

Щоб відростити волосся, потрібно зосередитися на стимуляції росту волосяної цибулини. У цьому, переконана експертка, допоможуть препарати, які розширюють судини. До складу таких засобів можуть входити камфора, женьшень, капсикум, екстракт кропиви, карликова пальма та амінокислоти.

— Варто пам’ятати: у власниць тонкого волосся зазвичай дуже чутлива шкіра голови, тож для очищення краще користуватися м’якими фітоензимними пілінгами.

А ще краще не носити на голові після миття волосся банний рушник. Вологі локони тягнуться, а важкий рушник може пошкодити волосину та вплинути на її структуру.

Щоб волосся по всій довжині не мало мікротріщин, до догляду варто додати маски з колагеном. Юлія радить маски з витяжками із морських водоростей та протеїнів вівса: такі засоби зволожують та зміцнюють волосся, не обтяжуючи його.

Маску для волосся варто робити один раз на тиждень.

Як наносити маску для волосся

Помивши голову, відіжми зайву воду рушником та нанеси маску.

Укутай голову шапочкою для душу та прогрій голову феном протягом п’яти хвилин.

Залиш маску на 15 хвилин.

Після змивання нанеси кондиціонер для зволоження.

Якщо ввести такі правила у щоденну рутину, уже за рік твоє волосся помітно відросте та стане густішим. Також зверни увагу на кількість волосся, що випадає: якщо його багато, варто звернутися за порадою до експерта. В іншому матеріалі ми розповідали тобі кілька методів, як можна впоратися з випадінням волосся.

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