Чтобы стало гуще: трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами

Часто обладательницам тонких волос трудно отрастить длинную и густую шевелюру. Все это из-за неправильного ухода, убеждена трихолог Юлия Седлецкая. Как правило, такие волосы приходится мыть чуть ли не каждый день из-за чрезмерного загрязнения.

Но какие шампуни лучше использовать и возможно ли сделать волосы более густыми? Рассказывает эксперт.

Первое, на что Юлия советует обратить внимание, — шампунь, которым ты моешь волосы. Следует выбирать деликатное средство с pH5. Такой шампунь можно найти в каждой линейке любого бренда, и пригодится он для ежедневного мытья головы.

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Мой выбор всегда будет в пользу средства с мягкими неоногенными ПАВ, в состав которых входит алоэ-вера и масло аргании.

Как сделать волосы более густыми

Чтобы отрастить волосы, нужно сосредоточиться на стимуляции роста волосяной луковицы. В этом, убеждена эксперт, помогут препараты, расширяющие сосуды. В состав таких средств могут входить камфора, женьшень, капсикум, экстракт крапивы, карликовая пальма и аминокислоты.

— Следует помнить: у обладательниц тонких волос, как правило, очень чувствительная кожа головы, поэтому для очищения лучше пользоваться мягкими фитоэнзимными пилингами.

А еще лучше не носить на голове после мытья волос банное полотенце. Влажные локоны тянутся, а тяжелое полотенце может повредить волос и повлиять на его структуру.

Чтобы у волос по всей длине не было микротрещин, к уходу следует добавить маски с коллагеном. Юлия советует маски с вытяжками из морских водорослей и протеинов овса: такие средства увлажняют и укрепляют волосы, не отягощая их.

Маску для волос следует делать один раз в неделю.

Как наносить маску для волос

После мытья волос отожми лишнюю воду полотенцем и нанеси маску.

Укутай голову шапочкой для душа и прогрей голову феном в течение пяти минут.

Оставь маску на 15 минут.

После смывания нанеси кондиционер для увлажнения.

Если ввести такие правила в ежедневную рутину, уже через год твои волосы заметно отрастут и станут гуще. Также обрати внимание на количество выпавших волос: если их много, стоит обратиться за советом к эксперту. В другом материале мы рассказывали тебе несколько методов, как справиться с выпадением волос.

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