Чтобы были густыми и блестящими: топ-10 продуктов для здоровых волос

Чтобы волосы были ухоженными, крепкими и гладкими, девушки готовы пользоваться дорогими масками, бальзамами и шампунями, которые обещают такой эффект. Некоторые даже прибегают к народным методам ухода.

Однако знаешь ли ты, что львиная доля красоты и здоровья твоих волос зависит от питания. Продукты дают нашему организму необходимые витамины и минералы, которые играют большую роль в росте волосяного фолликула и клеточном обмене.

Если организму чего-то не хватает, например, витаминов B12, D, биотина, рибофлавина, железа или других питательных веществ, то качество волос ухудшается, а впоследствии начинается его выпадение.

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Гастроэнтеролог и диетолог Олег Швец посоветовал продукты, содержащие полезные витамины и минералы, необходимые волосам. Просто попробуй добавить их в рацион и наслаждайся результатами.

Яйца

Яйца – это богатый источник белка и биотина. Поскольку белок является основной строительной составляющей для волосяных фолликулов, то при его недостатке волосы начинают выпадать.

Биотин необходим для синтеза белка, называемого кератином. Часто люди, желающие ускорить рост волос, покупают биотиновые добавки.

А все же, если дефицит белка еще возможен, то при сбалансированном питании дефицит биотина редкость.

Кроме этих основных элементов яйца содержат цинк, селен и другие полезные питательные вещества. Это делает их одними из самых лучших продуктов для здоровья волос.

Ягоды

Ягоды содержат витамин С, обладающий сильными антиоксидантными свойствами и помогающий защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами.

Также организм использует витамин С для производства коллагена, что предотвращает ломкость волос.

И в заключение, витамин С помогает организму усваивать железо из пищи. Напомним, что низкий уровень железа может вызвать анемию, которая является частой причиной выпадения волос.

Шпинат

Этот зеленый красавец содержит фолиевую кислоту, железо, витамины А и С – все это тоже важно для роста волос. Однако следует быть осторожным, ведь избыток витамина А может привести к потере волос.

Если ты сбалансировано питаешься, то лучше не употреблять добавки. К примеру, всего 30 г шпината обеспечивает до 20% ежедневной потребности в витамине А.

Кроме этого шпинат является отличным растительным источником железа. Именно он помогает красным кровяным тельцам переносить кислород в органы, стимулировать метаболизм, способствовать росту и восстановлению.

Жирная морская рыба

Всем известные Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты уменьшают потерю волос и увеличивают их густоту. Это показали исследования за участие 120 женщин.

Конечно, ты можешь принимать эти элементы в виде пищевых добавок, но лучше всего потреблять их с пищевыми продуктами.

Следовательно, включай в свой рацион жира морскую рыбу: лосось, сельдь, скумбрию и т.д.

Авокадо

Это богатый источник полезных жиров и витамина Е. Один авокадо среднего размера обеспечивает 28% суточной потребности в витамине Е.

Витамин Е защищает кожу головы от повреждений, которые приводят к ухудшению качества волос и уменьшению количества волосяных фолликулов.

Орехи

Содержат разнообразные питательные вещества, важные для роста волос. К примеру, 28 г миндаля обеспечивает 48% ежедневной потребности в витамине Е.

Орехи также богаты такими питательными веществами как витамины группы B, цинк и незаменимые жирные кислоты. Дефицит любого из этих питательных веществ связан с выпадением волос.

Семена

Оно богато питательными веществами и имеет относительно небольшое количество калорий. Для роста волос среди витаминного комплекса семян важны витамины Е, цинк и селен.

К примеру, 28 г семян подсолнечника обеспечивают до 50% суточной потребности в витамине Е, а также широкий спектр полезных для волос витаминов группы B.

Семена льна и семян чиа содержат альфа-линоленовую Омега-3 жирную кислоту. Чтобы получить самые разные питательные вещества, лучше всего употреблять смесь семян.

Сладкий перец

Один желтый перец обеспечивает до 456% суточной потребности в витамине С для женщин и 380% для мужчин. К тому же, сладкий перец является источником витамина А.

Витамин С способствует выработке коллагена, укрепляющего волосы. Это также мощный антиоксидант, борющийся с выпадением и поседением волос.

Фасоль

Растительный источник белка, являющегося строительным материалом. Бобы также содержат цинк, способствующий росту и восстановлению волос.

Например, 100 г черной фасоли обеспечивает до 14% суточной потребности женщины в цинке и 10% для мужчин.

Мясо

Белок мяса способствует росту, восстановлению и укреплению волосяных фолликулов. Так что твои волосы будут крепкие и густые.

Красное мясо богато легкоусвояемым железом. Этот минерал помогает красным кровяным клеткам доставлять кислород ко всем клеткам тела, в том числе и волосяным фолликулам.

Чрезмерное потребление красного мяса, особенно обработанного, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака и диабета второго типа, поэтому с мясом следует соблюдать осторожность.

Если же ты мечтаешь о длинных волосах, то читай действенные способы от трихолога для стимуляции роста локонов.

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