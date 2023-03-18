Корректируем недостатки модной индустрии. Как стильно одеваться с пышным бюстом — советы Риты Мурадовой

Индустрия моды завораживает девочек своим блеском и дарит им примеры для подражания. Однако они часто не соответствуют реальности и заставляют даже взрослых женщин чувствовать себя некомфортно при выборе одежды.

Дизайнеры создают модели на тех, кто не слишком отличается фигурными формами, и в большинстве своем забывают — все женщины разные и уникальные в своей фигуре. Поэтому обладательницам красивого и пышного бюста бывает непросто выбрать для себя подходящую одежду.

Модельер-консультант Маргарита Мурадова на своем You-Tube канале рассказала о простых правилах стилизации образов для женщин, имеющих большой бюст, чтобы каждая могла чувствовать себя комфортно и стильно одновременно.

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Правильный бюстгальтер — залог успеха

Как уверяет эксперт, во время работы с клиентками чаще всего ей приходилось сталкиваться с неправильным подбором бюстгальтера. Однако такая, казалось, мелочь способна оказать значительное влияние на внешний вид женщины.

Если ты обладательница красивого, пышного бюста, то нужно выбирать бюстгальтер, который будет поддерживать твою грудь, немного поднимать, давать ей опору и немного собирать.

Дело в том, что грудь, имеющая размер больше третьего, довольно часто практически ложится на живот. Так визуально создается впечатление, что у женщины больше по размеру талия и пропорции фигуры нарушаются.

Не видно талии, ее очертаний и силуэта груди.

Поэтому нужно правильно подобрать бюстгальтер под размер своей груди, а также учитывать материал, посадку лямок, размер чашки, форму груди и ее направление. Только тогда можно переходить к следующим шагам усовершенствования своего стиля.

Чтобы выбрать бюстгальтер, можно найти в магазине белья брафитера — человека, занимающегося подбором правильного нижнего белья. Но без этого дальнейшие советы работать практически не будут.

Если ты не стремишься носить бюстгальтер, то нужно знать, что тогда грудь будет добавлять объем в талии. И учитывая это, выбирать тогда вещи, которые не будут слишком прилегать в зоне живота.

Меньше деталей в портретной зоне

Пышный бюст уже создают в портретной зоне определенный объем, поэтому дополнительные детали, как жабо, рюши, аппликации, будут перегружать образ.

Если ты будешь добавлять такие элементы в образ, то они автоматически будут гиперболизировать вид груди до того предела, который можно воспринимать неправильно. Поэтому большинство активных деталей лучше использовать в зоне рукавов или нижней части образа.

Заправляй вещи и рисуй талию

Часто для того, чтобы очертить талию, кое-кто любит использовать ремни. Однако они не всегда выглядят уместно, поэтому проще будет просто заправлять вещи в юбку или брюки.

Таким образом ты проведешь горизонтальную линию и наметишь, где у тебя грудь, талия и бедра.

Можно также выделять талию с помощью цветовой координации. Например, одевать топ и джинсы разных цветов.

Избегай узких рукавов

Я бы рекомендовала девушкам, имеющим больший размер груди, выбирать более свободные и массивные рукава вообще любых топов.

Если ты выбираешь более свободный рукав, то рука и плечо выглядят более стройными и пропорциональными всей фигуре. Тогда массивный рукав будет балансировать с размером груди.

Кроме того, например, футболка с большими рукавами будет выглядеть чаще качественно, чем ее аналог с маленькими рукавами.

Ищи четкую линию плеча

Если выбирать вещи с опущенной и нечеткой линией плеча, она визуально будет смягчать силуэт и увеличивать грудь визуально.

Однако у женщин с более пышным бюстом уже есть определенная мягкость в виде, поэтому визуально увеличивать еще что-либо не нужно. Вместо этого нужно добавлять четкие линии, которые помогут сбалансировать овальность фигуры.

В верхней одежде фокусироваться на вертикальных линиях

Женщинам с более объемным бюстом следует фокусировать внимание в верхней одежде на вертикальных линиях. Это могут быть как варианты принта, так и использование разных слоев одежды.

К примеру, если ты одеваешь футболку, потом рубашку, а дальше пальто, то последний элемент может быть расстегнут, чтобы прорисовать вот эту необходимую вертикаль. Эта деталь будет удлинять визуально силуэт и совмещать нижнюю и верхнюю части.

Более плотные материалы в портретной зоне

В портретной зоне следует использовать не растягивающиеся материалы и более плотные. Это может быть деним, плотный котон рубашки или футболки, плотная вязка, кожа.

Она должна держать форму, не растягиваться и структурировать свой верхний силуэт.

Но есть правила для всех. И вопрос не в моде, а в законе. Читай, почему гражданским нельзя носить военную одежду.

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