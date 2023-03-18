Коригуємо недоліки модної індустрії. Як стильно одягатись з пишним бюстом — поради Ріти Мурадової

Індустрія моди заворожує дівчаток своїм блиском та дарує їм приклади для наслідування. Проте вони часто не відповідають реальності та змушують навіть дорослих жінок почуватись некомфортно під час вибору одягу.

Дизайнери створюють моделі на тих, хто не надто вирізняється фігурними формами, та здебільшого забувають — усі жінки різні та унікальні у своїй фігурі. Тому власницям гарного та пишного бюста буває непросто вибрати для себе відповідний одяг.

Модельєрка-консультант Маргарита Мурадова на своєму You-Tube каналі розповіла про прості правила стилізації образів для жінок, які мають великий бюст, щоб кожна могла комфортно та стильно водночас.

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Правильний бюстгальтер — запорука успіху

Як запевняє експертка, під час роботи з клієнтками найчастіше їй доводилось стикатись з неправильним підбором бюстгальтера. Проте така, здавалося, дрібниця здатна значно вплинути на зовнішній вигляд жінки.

Якщо ти власниця красивого, пишного бюста, то потрібно обирати бюстгальтер, який буде підтримувати твої груди, трішки їх піднімати, давати їм опору та трохи їх збирати.

Річ у тім, що груди, які мають розмір більше третього, досить часто практично лягають на живіт. Так візуально складається враження, що у жінки більша за розміром талія й пропорції фігури порушуються.

Не видно талії, її обрисів та силуету грудей.

Тому потрібно правильно підібрати бюстгальтер під розмір своїх грудей, а також зважати на матеріал, посадку лямок, розмір чашки, форму грудей та їхній напрям. Тільки тоді можна переходити до наступних кроків удосконалення свого стилю.

Щоб вибрати бюстгальтер, можна знайти у магазині білизни брафітера — людину, яка займається підбором правильної спідньої білизни. Та без цього подальші поради працювати практично не будуть.

Якщо ти не прагнеш носити бюстгальтер, то потрібно зауважувати, що тоді груди будуть додавати об’єму у талії. І з огляду на це обирати тоді речі, які не будуть надто прилягати у зоні живота.

Менше деталей у портретній зоні

Пишний бюст вже створюють у портретній зоні певний об’єм, тому додаткові деталі, як жабо, рюші, аплікації, будуть перевантажувати образ.

Якщо ти додаватимеш такі елементи в образ, то вони автоматично будуть гіперболізувати вигляд грудей до тої межі, яка можна сприйматись неправильно. Тому більшість активних деталей ліпше використовувати у зоні рукавів чи нижньої частини образу.

Заправляй речі та малюй талію

Часто для того, щоб окреслити талію, дехто любить використовувати паски. Однак вони не завжди виглядають доречно, тому простіше буде просто заправляти речі у спідницю чи штани.

Таким чином ти проведеш горизонтальну лінію та нею окреслиш, де у тебе груди, талія та стегна.

Також можна виділяти талію за допомогою кольорової координації. Наприклад, одягати топ та джинси різних кольорів.

Уникай вузьких рукавів

Я б рекомендувала дівчатам, які мають більший розмір грудей, обирати більш вільні та масивні рукава у взагалі будь-яких топів.

Якщо ти обираєш вільний рукав, то рука та плече виглядають більш стрункими та пропорційними відповідно до всієї фігури. Тоді масивний рукав буде балансувати з розміром грудей.

Крім того, наприклад, футболка з великим рукавами буде виглядати найчастіше більш якісно, ніж її аналог з маленькими рукавами.

Шукай чітку лінію плеча

Якщо вибирати речі з опущеною та нечіткою лінією плеча, тоді вона візуально буде пом’якшувати силует та збільшувати груди візуально.

Проте у жінок з більш пишним бюстом вже є певна м’якість у вигляді, тому збільшувати візуально ще будь-що не треба. Натомість потрібно додавати чіткі лінії, які допоможуть збалансувати овальність фігури.

У верхньому одязі фокусуватись на вертикальних лініях

Жінкам з більш об’ємним бюстом варто фокусувати увагу у верхньому одязі на вертикальних лініях. Це можуть бути як варіанти принту, так і використання різних шарів одягу.

Наприклад, якщо ти одягаєш футболку, потім сорочка, а далі пальто, то останній елемент може бути розстібнутим, щоб промалювати ось цю необхідну вертикаль. Ця деталь буде подовжувати візуально силует та поєднувати нижню та верхню частини.

Більш щільні матеріали в портретній зоні

У портретній зоні варто використовувати матеріали, які не розтягуються, а більш щільні. Це може бути денім, цупкий котон сорочки чи футболки, цупка в’язка, шкіра.

Вона має тримати форму, не розтягуватися та структурувати твій верхній силует.

Та існують правила для всіх. І питання не в моді, а у законі. Читай, чому цивільним не можна носити військовий одяг.

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