Додай родзинку у свої образи! Тренди жіночого одягу на весну 2023, які не можна оминути увагою

Стилістка киянка Інна розповіла детально, якими будуть основні тренди весни 2023 та як встигати за модою цього сезону.

За вікном ще зима, але душа вже прагне весни. Щоб підняти собі настрій, можна піти на шопінг та оновити свій гардероб або ж подивитись на речі в шафі по-новому та створити абсолютно нові модні образи.

Нашарування схожих топів

Нашарування одягу — взагалі дуже цікава ідея. Це зручно, адже за потреби можна знімати чи одягати на себе шар одягу та почуватись комфортно.

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Спробуй знайти кілька кофтин чи топів, подібних за текстурою та стилем, та об’єднай їх у стильний образ!

Горошок

Принти завжди додають родзинку в образ. А горошок — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Можна сміливо обирати будь-які речі та аксесуари в горошок та залишатись у тренді.

При цьому горошок може бути будь-якого розміру та кольору. Але слідкуй, щоб не перевантажувати свій лук.

Органза

Органза — тонка жорстка прозора тканина, зроблена з шовку, поліестеру або віскози шляхом скручування двох волокон. Незалежно від того, чи матеріал матовий, чи блискучий, він буде трендовим у цьому сезоні.

Органза додає невагомості та особливого шарму одягу. Спробуй одягнути сукню чи плащ з органзи.

Total denim

Недбалий, витертий денім буде максимально модним цього сезону. Особливо стильними вважатимуться образи, складені повністю з джинсових речей.

Тому можна сміливо купувати не тільки улюблені джинсові штани, але й спідниці, комбінезони, топи, куртки, корсети та сукні.

Вирізи

Вирізи оголюють певну частину тіла, але роблять це не вульгарно, а сексуально. При цьому вони можуть бути як на платтях та спідницях, так і на штанах, блузах, топах і кофтинках.

Не бійся експериментувати та додати своєму образу екстравагантності.

Пір’я, банти, бахрома

Так, так, всі ці елементи декору тепер на піку популярності. Можливо, вони й не приносять практичної користі, зате мають ефектний вигляд та акцентують на тому, що тобі потрібно.

Пишні сукні та спідниці

Цієї весни дозволь собі почуватись принцесою Dysney. Модними будуть пишні плаття і спідниці. А ось фасони та кольори обирай собі до смаку. Головне — об’єм.