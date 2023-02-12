Додай родзинку у свої образи! Тренди жіночого одягу на весну 2023, які не можна оминути увагою

За вікном ще зима, але душа вже прагне весни. Щоб підняти собі настрій, можна піти на шопінг та оновити свій гардероб або ж подивитись на речі в шафі по-новому та створити абсолютно нові модні образи.
Стилістка киянка Інна розповіла детально, якими будуть основні тренди весни 2023 та як встигати за модою цього сезону.
Нашарування одягу — взагалі дуже цікава ідея. Це зручно, адже за потреби можна знімати чи одягати на себе шар одягу та почуватись комфортно.
Спробуй знайти кілька кофтин чи топів, подібних за текстурою та стилем, та об’єднай їх у стильний образ!
Колаж: stylist.inna / Instagram
Принти завжди додають родзинку в образ. А горошок — це класика, яка ніколи не виходить з моди. Можна сміливо обирати будь-які речі та аксесуари в горошок та залишатись у тренді.
При цьому горошок може бути будь-якого розміру та кольору. Але слідкуй, щоб не перевантажувати свій лук.
Органза — тонка жорстка прозора тканина, зроблена з шовку, поліестеру або віскози шляхом скручування двох волокон. Незалежно від того, чи матеріал матовий, чи блискучий, він буде трендовим у цьому сезоні.
Органза додає невагомості та особливого шарму одягу. Спробуй одягнути сукню чи плащ з органзи.
Недбалий, витертий денім буде максимально модним цього сезону. Особливо стильними вважатимуться образи, складені повністю з джинсових речей.
Тому можна сміливо купувати не тільки улюблені джинсові штани, але й спідниці, комбінезони, топи, куртки, корсети та сукні.
Вирізи оголюють певну частину тіла, але роблять це не вульгарно, а сексуально. При цьому вони можуть бути як на платтях та спідницях, так і на штанах, блузах, топах і кофтинках.
Не бійся експериментувати та додати своєму образу екстравагантності.
Так, так, всі ці елементи декору тепер на піку популярності. Можливо, вони й не приносять практичної користі, зате мають ефектний вигляд та акцентують на тому, що тобі потрібно.
Цієї весни дозволь собі почуватись принцесою Dysney. Модними будуть пишні плаття і спідниці. А ось фасони та кольори обирай собі до смаку. Головне — об’єм.
Пам’ятаєш флешмоб #freetheleopards? Так ось, не ховай у шафу речі з леопардовими принтами! Однак так само, як і з горошком, важливо правильно поєднувати такий одяг з рештою гардероба, щоб образ не був занадто плямистим.
Довгі рукавиці ідеально поєднуються з елегантними сукнями та верхнім одягом. Додай у свій образ ще більше жіночності й ти не пожалкуєш.
Базовий гардероб — чудовий варіант для тих, хто не любить довго стояти перед шафою та обирати, що б такого вдягнути сьогодні.
Однак якщо ти хочеш додати до свого луку веселки, то читай, як поєднувати яскраві кольори в модних образах.
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