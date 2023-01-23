Мережу захоплює #freetheleopards: що це за хештег і чому його необхідно підтримати

Якщо ти активно користуєшся соціальними мережами, то вже помітив(-ла), що стрічка стає леопардовою? Користувачі вдягають одяг із леопардовим принтом, додають аксесуари та всіляко привертають увагу, а під публікаціями є хештег #freetheleopards. Що означає хештег Free the leopards і як він допоможе Україні?

Хештег Free the leopards: що це і як підтримати ініціативу

Щодня українці доводять, що для нас немає нічого неможливого! Для боротьби проти ворога нашим ЗСУ необхідні танки Leopard. Тому європейці та українці об’єдналися у флешмобі в соціальних мережах та мітингах біля європейських адміністративних будівель, щоб нагадати про цю потребу.

Інтернет-війна дуже важлива, тому новий хештег підтримали тисячі користувачів. Серед них і співачка Джамала, ведучий Андрій Бєдняков, а ще стиліст та дизайнер Франк Вільде, який щодня створює надзвичайні образи на підтримку України.

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Користувачі долучаються дуже активно, тому ти ще встигнеш потрапити в тренди та допомогти Україні водночас.

Після того як у Бундестазі 20 січня Україні не погодили постачання бойових танків Leopard 2, тисячі людей вийшли на протест з вимогою зробити це.

Про леопардовий одяг давно забули, але зараз настав час переглянути свій гардероб. Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards, — пишуть в офіційному Instagram України.

Як долучитися до флешмобу допомоги Україні #freetheleopards

Якщо ти хочеш допомогти Україні отримати танки Leopard, зроби таку просту послідовність:

Вдягнись у щось із леопардовим принтом або додай такий аксесуар. Сфотографуйся. У підписі до фото постав #freetheleopards. Якщо ти добре знаєш англійську, то поясни іншим користувачам мережі, чому необхідно підтримати цей флешмоб. Опублікуй фото з хештегом.

До допомоги долучаються навіть хвостаті користувачі.

Раніше ми розповідали, чому Україні так необхідні танки Leopard.

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