Сеть захватывает #freetheleopards: что это за хэштег и почему его необходимо поддержать

Если ты активно пользуешься социальными сетями, то уже заметил(-а), что лента становится леопардовой? Пользователи одеваются в леопардовый принт, добавляют аксессуары и всячески привлекают внимание, а под публикациями есть хештег #freetheleopards. Что означает хэштег Free the leopards и как он поможет Украине?

Хэштег Free the leopards: что это и как поддержать инициативу

Каждый день украинцы доказывают, что для нас нет ничего невозможного! Для борьбы против врага нашим ВСУ необходимы танки Leopard. Поэтому европейцы и украинцы объединились во флешмобе в социальных сетях и митингах возле европейских административных зданий, чтобы напомнить об этом.

Интернет-война очень важна, поэтому новый хэштег поддержали тысячи пользователей. Среди них и певица Джамала, ведущий Андрей Бедняков, а еще стилист и дизайнер Франк Вильде, который ежедневно создает невероятные образы в поддержку Украины.

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Пользователи присоединяются очень активно, поэтому ты еще успеешь попасть в тренды и помочь Украине одновременно.

После того как в Бундестаге 20 января Украине не согласовали поставки боевых танков Leopard 2, тысячи человек вышли на протест с требованием сделать это.

О леопардовой одежде давно забыли, но сейчас пора пересмотреть свой гардероб. Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи c #FreeTheLeopards, — пишут в официальном Instagram Украины.

Как присоединиться к флешмобу помощи Украине #freetheleopards

Если ты хочешь помочь Украине получить танки Leopard, сделай такую простую последовательность:

Оденься во что-то с леопардовым принтом или добавь такой аксессуар. Сфотографируйся. В подписи к фото поставь #freetheleopards. Если ты хорошо знаешь английский, то объясни другим пользователям сети, почему необходимо поддержать этот флешмоб. Опубликуй фото с хэштегом.

К помощи присоединяются даже хвостатые пользователи.

Ранее мы рассказывали, почему Украине так необходимы танки Leopard.

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