Сеть захватывает #freetheleopards: что это за хэштег и почему его необходимо поддержать

Если ты активно пользуешься социальными сетями, то уже заметил(-а), что лента становится леопардовой? Пользователи одеваются в леопардовый принт, добавляют аксессуары и всячески привлекают внимание, а под публикациями есть хештег #freetheleopards. Что означает хэштег Free the leopards и как он поможет Украине?
Каждый день украинцы доказывают, что для нас нет ничего невозможного! Для борьбы против врага нашим ВСУ необходимы танки Leopard. Поэтому европейцы и украинцы объединились во флешмобе в социальных сетях и митингах возле европейских административных зданий, чтобы напомнить об этом.
Интернет-война очень важна, поэтому новый хэштег поддержали тысячи пользователей. Среди них и певица Джамала, ведущий Андрей Бедняков, а еще стилист и дизайнер Франк Вильде, который ежедневно создает невероятные образы в поддержку Украины.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от frank wilde (@frankpeterwilde)
Публикация от frank wilde (@frankpeterwilde)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Публикация от Jamala (@jamalajaaa)
Пользователи присоединяются очень активно, поэтому ты еще успеешь попасть в тренды и помочь Украине одновременно.
После того как в Бундестаге 20 января Украине не согласовали поставки боевых танков Leopard 2, тысячи человек вышли на протест с требованием сделать это.
О леопардовой одежде давно забыли, но сейчас пора пересмотреть свой гардероб. Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи c #FreeTheLeopards, — пишут в официальном Instagram Украины.
О леопардовой одежде давно забыли, но сейчас пора пересмотреть свой гардероб. Наденьте свою любимую леопардовую одежду и опубликуйте селфи c #FreeTheLeopards, — пишут в официальном Instagram Украины.
Если ты хочешь помочь Украине получить танки Leopard, сделай такую простую последовательность:
К помощи присоединяются даже хвостатые пользователи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Juliya Panchenko ???????? (@ph_juliya_panchenko)
Публикация от Juliya Panchenko ???????? (@ph_juliya_panchenko)
Ранее мы рассказывали, почему Украине так необходимы танки Leopard.
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