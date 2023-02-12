Здоровье и красота

Добавь изюминку в свои образы! Тренды женской одежды на весну 2023, которые нельзя обойти вниманием

Елена Яковлева, редактор сайта 12 февраля 2023, 19:00
Модні тренди весни 2023 - що додати в жіночий гардероб
Фото: Pexels

Больше новостей
Історія бойової медикині Світлани
Руденька — суровый медик и пулеметчица! История украинской военной Светланы
Світлана Желдак: історія жінки, чию родину вбила російська ракета
Боль утраты никогда не исчезнет! История женщины, чья семья погибла от российской ракеты
сераіли 2023
Готовь попкорн и заряжай павербанк, время для новых сериалов! Десять самых ожидаемых премьер 2023 года
Виплати
Поддержка для молодых мам. Как оформить декретные выплаты в 2023 году
Смотреть больше

Материалы по теме

Пуховик
Чтобы верхняя одежда не превратилась в мешок: как стирать пуховик в стиральной машине правильно
Модні антитренди 2023: яких речей краще позбутися у гардеробі
Лучше не пополнять гардероб этими вещами: модные антитренды 2023 года
Модне фарбування 2023 - у який колір пофарбувати волосся
От женщины вамп до платиновой королевы — модная окраска волос 2023
Як поєднувати яскраві кольори в модних образах - поради стиліста
Добавь радугу в свой образ! Пять лайфхаков, как правильно носить яркие вещи

Видео
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн

Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области
0:08:07
Харківщина
Выпускают ракеты ежеминутно: как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами
0:03:37
У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?
В Днепре вернули голубое топливо – коллапса не будет?
Інтерв'ю Мішеля Хазанавічуса про візит в Україну
От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24
0:04:51
Донеччина
ВСУ заставляют врага замолчать навсегда — репортаж с самого горячего направления фронта
0:04:04
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 11 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
сераіли 2023
Читать дальше
Готовь попкорн и заряжай павербанк, время для новых сериалов! Десять самых ожидаемых премьер 2023 года
як зберігати ліки
Читать дальше
Как правильно хранить лекарства в доме, чтоб не отравиться — простые советы

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь