Добавь изюминку в свои образы! Тренды женской одежды на весну 2023, которые нельзя обойти вниманием

За окном еще зима, но душа уже хочет весны. Чтобы поднять себе настроение, можно пойти на шоппинг и обновить свой гардероб или посмотреть на вещи в шкафу по-новому и создать совершенно новые модные образы.

Стилистка киевлянка Инна рассказала подробно, какими будут основные тренды весны 2023 года и как успевать за модой этого сезона.

Наслоение подобных топов

Наслоение одежды — вообще очень интересная идея. Это удобно, ведь при необходимости можно снимать или одевать слой одежды и чувствовать себя комфортно.

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Попробуй найти несколько кофточек или топов, подобных по текстуре и стилю, и объедини их в образ!

Горошек

Принты всегда добавляют изюминку в образ. А горошек — это классика, которая никогда не выходит из моды. Можно выбирать любые вещи и аксессуары в горошек и оставаться в тренде.

При этом горошек может быть любого размера и цвета. Но следи, чтобы не перегружать свой лук.

Органза

Органза — тонкая жесткая прозрачная ткань, сделанная из шелка, полиэстера или вискозы путем скручивания двух волокон. Независимо от того, матовый или блестящий материал, он будет трендовым в этом сезоне.

Органза придает невесомости и особого шарма одежде. Попробуй надеть платье или плащ из органзы.

Total denim

Небрежный, вытертый деним будет максимально модным в этом сезоне. Особенно стильными можно считать образы, составленные полностью из джинсовых вещей.

Поэтому можно смело покупать не только любимые джинсовые брюки, но и юбки, комбинезоны, топы, куртки, корсеты и платья.

Вырезы

Вырезы обнажают определенную часть тела, но делают это не пошло, а сексуально. При этом они могут быть как на платьях и юбках, так и на брюках, блузах, топах и кофтах.

Не бойся экспериментировать и придать своему образу экстравагантности.

Перья, банты, бахрома

Да, да, все эти элементы декора теперь на пике популярности. Возможно, они и не приносят практической пользы, зато выглядят эффектно и акцентируют на том, что тебе нужно.

Пышные платья и юбки

Этой весной позволь себе чувствовать себя принцессой Dysney. Модными будут пышные платья и юбки. А вот фасоны и цвета выбирай себе по вкусу. Главное — объем.