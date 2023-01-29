Добавь радугу в свой образ! Пять лайфхаков, как правильно носить яркие вещи

Базовый гардероб — отличный вариант для тех, кто не любит долго стоять перед шкафом и выбирать, что бы такое надеть сегодня.
Ведь вещи в готовых капсулах, как правило, нейтральных цветов и хорошо сочетаются с чем угодно. Однако рано или поздно бежево-бело-черные оттенки надоедают, и тогда хочется добавить в свой образ радуги.
Некоторые боятся ярких цветов, чтобы не выглядеть, как попугай или светофор. Действительно, правильно совмещать насыщенные цвета бывает сложно.
Именно поэтому блоггер и стилист Тим Дессент поделился пятью лайфхаками, как стилизовать яркие вещи в своих образах.
@timdessaint How to wear color ???? #fashion #styletips #outfitideas ♬ original sound — Tim Dessaint
Базовое правило колористики — лучше всего сочетаются противоположные цвета и те, которые соседствуют в так называемом цветовом круге (color wheel).
Как тебе такие сочетания:
Или выбирай цвета-соседи:
Скриншот с сайта Adobe Color
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Допис, поширений Valentina Ferragni (@valentinaferragni)
Цвета не всегда должны быть кислотными. Хочешь ввести цвет, но не слишком акцентировать на нем внимание? Тогда попробуй более темные или светлые оттенки.
Например, как насчет перламутно-рубинового или светло-розового цвета вместо насыщенного красного?
RAL – немецкий цветовой стандарт
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Допис, поширений Caroline Daur (@carodaur)
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Допис, поширений Ines Silva (@irisloveunicorns)
Конечно, легче всего вписать яркие цвета в тотал-луки. Здесь у тебя есть два варианта:
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Допис, поширений Aimee Song (@aimeesong)
Начинать носить яркую одежду можно с добавления всего лишь одного цветового акцента. Лучше всего, если это будет какой-нибудь аксессуар — сумка, очки, пояс, головной убор, шарф и т.д.
Так твой образ будет выглядеть естественным, но в то же время яркая деталь будет зацепать глаз прохожих и заставлять их с интересом поглядывать на тебя.
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Допис, поширений CHEYENNE MAYA CARTY (@chey_maya)
Если же боишься экспериментировать с цветами, то доверь это дело профессионалам. Ведь дизайнеры и бренды модной одежды специализируются на том, чтобы подбирать отличные цветовые сочетания.
Встретить их можно на принтах. Поэтому план действий очень прост — добавить в базовый нейтральный (черный, белый, бежевый) образ принтованную вещь.
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Допис, поширений VERONICA ❤️???? (@veronicaferraro)
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Допис, поширений Leonie Hanne (@leoniehanne)
Сумка — один из самых любимых предметов гардероба для многих девушек. Ведь с ее помощью можно расставить правильные акценты и сделать свой образ гораздо более интересным.
Читай, какие самые модные сумки 2023 года станут отличным дополнением к твоему стилю.
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