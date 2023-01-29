Добавь радугу в свой образ! Пять лайфхаков, как правильно носить яркие вещи

Базовый гардероб — отличный вариант для тех, кто не любит долго стоять перед шкафом и выбирать, что бы такое надеть сегодня.

Ведь вещи в готовых капсулах, как правило, нейтральных цветов и хорошо сочетаются с чем угодно. Однако рано или поздно бежево-бело-черные оттенки надоедают, и тогда хочется добавить в свой образ радуги.

Некоторые боятся ярких цветов, чтобы не выглядеть, как попугай или светофор. Действительно, правильно совмещать насыщенные цвета бывает сложно.

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Именно поэтому блоггер и стилист Тим Дессент поделился пятью лайфхаками, как стилизовать яркие вещи в своих образах.

Противоположные или похожие цвета

Базовое правило колористики — лучше всего сочетаются противоположные цвета и те, которые соседствуют в так называемом цветовом круге (color wheel).

Как тебе такие сочетания:

зеленый + красный;

фиолетовый + желтый;

голубой + оранжевый.

Или выбирай цвета-соседи:

синий + голубой; красный + коричневый; желтый + оранжевый.

Более темные или светлые оттенки

Цвета не всегда должны быть кислотными. Хочешь ввести цвет, но не слишком акцентировать на нем внимание? Тогда попробуй более темные или светлые оттенки.

Например, как насчет перламутно-рубинового или светло-розового цвета вместо насыщенного красного?

Тотал-луки

Конечно, легче всего вписать яркие цвета в тотал-луки. Здесь у тебя есть два варианта:

составить образ в одном оттенке; создать лук в растяжке одного оттенка с разными тональностями и насыщенностью.

Один акцент

Начинать носить яркую одежду можно с добавления всего лишь одного цветового акцента. Лучше всего, если это будет какой-нибудь аксессуар — сумка, очки, пояс, головной убор, шарф и т.д.

Так твой образ будет выглядеть естественным, но в то же время яркая деталь будет зацепать глаз прохожих и заставлять их с интересом поглядывать на тебя.

Принты

Если же боишься экспериментировать с цветами, то доверь это дело профессионалам. Ведь дизайнеры и бренды модной одежды специализируются на том, чтобы подбирать отличные цветовые сочетания.

Встретить их можно на принтах. Поэтому план действий очень прост — добавить в базовый нейтральный (черный, белый, бежевый) образ принтованную вещь.

Сумка — один из самых любимых предметов гардероба для многих девушек. Ведь с ее помощью можно расставить правильные акценты и сделать свой образ гораздо более интересным.

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