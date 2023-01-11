В новый год — с новыми образами! Ведь известно, что одежда способна изменить не только твой внешний вид, но и повлиять на внутреннее чувство. А вот на какие детали следует обратить внимание, мы тебе подскажем.

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что будет в тренде этого года и как правильно подобрать одежду для себя.

Тренды одежды 2023

— В 2023 году в моде будет царить разнообразие: от классического нюда до ярких, соблазнительных и многослойных лугов, — убежден дизайнер.

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Шубы

Главный тренд зимы — это шуба из искусственного меха. В моде будут как классические варианты под натуральный мех, так и цветные модели в стиле оверсайз.

Так что этот тренд на любой вкус и цвет, — констатирует Андре Тан.

К тому же такой выбор является экологичным и теплым.

Быть в тренде: что добавить в образы в 2023 году — советует Андре Тан / 4 Фотографии

Джинсовая классика

Деним не покидает пьедестал трендов уже несколько лет. И в ближайшее время явно не намерен сдавать свои позиции, считает именитый дизайнер.

В этом сезоне джинс будет очень популярен — мы будем носить не только классику, но и вываренную, специально состаренную джинсу.

Маскулинность

Хорошие новости для тех, кто давно хотел отобрать ту самую рубашку у своего парня или мужа. В этом году следует обратить внимание на мужские вещи!

Маскулинные комплекты по типу брючного костюма двойки или тройки, дополненные женственными деталями, чтобы добиться большего контраста — гарант стильного образа!

Кожа — много кожи!

Кожаные total look были актуальны и в предыдущем году, но популярность на них будет только набирать обороты.

Кожа еще долго будет в тренде, так что доставай все свои косухи и кожаные штаны.

Но обрати внимание на оверсайз-модели.

Быть в тренде: что добавить в образы в 2023 году — советует Андре Тан / 4 Фотографии

Корсеты

Подчеркнуть талию и формы помогут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким.

— Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело — бельевые корсеты остаются на пике популярности, поэтому присмотрись к ним, если у тебя еще нет такого в гардеробе, — советует Андре Тан.

Но тренды и мода — не главное. Ведь стоит выбирать ту одежду, которая подходит и по душе именно тебе! Особенно следует обращать внимание на состав одежды и его качество: как в этом разбираться, мы объясняли ранее.

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