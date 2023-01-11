У новий рік — з новими образами! Адже відомо, що одяг здатен змінити не лише твій зовнішній вигляд, а й вплинути на внутрішнє відчуття. А от на які деталі варто звернути увагу, ми тобі підкажемо.

Український дизайнер Андре Тан розповів, що буде у тренді цього року та як правильно підібрати одяг для себе.

Тренди одягу 2023

— У 2023-му році в моді пануватиме різноманіття: від класичного нюду до яскравих, спокусливих та багатошарових луків, — переконаний дизайнер.

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Шуби

Головний тренд зими — це шуба зі штучного хутра. У моді будуть як класичні варіанти під натуральне хутро, так і кольорові моделі в стилі оверсайз.

Тож цей тренд на будь-який смак та колір, — констатує Андре Тан.

До того ж такий вибір є досить екологічним та теплим.

Бути у тренді: що варто додати до образів у 2023 році — радить Андре Тан / 4 Фотографії

Джинсова класика

Денім не покидає п’єдестал трендів уже кілька років. І найближчим часом явно не має наміру здавати своїх позицій, вважає іменитий дизайнер.

У цьому сезоні джинс буде дуже популярним — ми носитимемо не лише класику, а й виварену, навмисне зістарену джинсу.

Маскулінність

Гарні новини для тих, хто давно хотів відібрати ту саму сорочку у свого хлопця чи чоловіка. Цього року варто звернути увагу на чоловічі речі!

Маскулінні комплекти по типу штанного костюма двійки або трійки, доповнені жіночними деталями, щоб досягти більшого контрасту — гарант стильного образу!

Шкіра — багато шкіри!

Шкіряні total look були актуальні й у попередньому році, але популярність на них лише набиратиме обертів.

Шкіра ще довго буде у тренді, тож діставай всі свої косухи та шкіряні штани.

Тільки пам’ятай, що доречніше буде обирати оверсайз-моделі.

Бути у тренді: що варто додати до образів у 2023 році — радить Андре Тан / 4 Фотографії

Корсети

Підкреслити талію та форми допоможуть корсети. Вони зроблять фігуру більш витонченою, а образ трохи зухвалим.

— Корсети доречно одягати на сукні чи сорочки, а також на оголене тіло — корсети у білизняному стилі залишаються на піку популярності, тож придивися до них, якщо у тебе ще немає такого в гардеробі, — радить Андре Тан.

Але тренди та мода — не головне. Адже варто обирати той одяг, що пасує та до душі саме тобі! Особливо варто звертати увагу на склад одягу та його якість: як на цьому розумітися, ми пояснювали раніше.

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