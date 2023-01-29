Додай веселку у свій образ! П’ять лайфхаків, як правильно носити яскраві речі

Базовий гардероб — чудовий варіант для тих, хто не любить довго стояти перед шафою та обирати, що б такого вдягнути сьогодні.

Адже речі в готових капсулах, як правило, нейтральних кольорів та гарно поєднуються з чим завгодно. Однак рано чи пізно бежево-біло-чорні відтінки набридають, і тоді хочеться додати у свій образ веселки.

Дехто боїться яскравих кольорів, щоб не мати вигляд папуги чи світлофора. Дійсно, правильно поєднувати насичені кольори буває складно.

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Саме тому блогер і стиліст Тім Дессент поділився п’ятьма лайфхаками, як стилізувати яскраві речі у своїх образах.

Протилежні чи схожі кольори

Базове правило кольористики — найкраще поєднуються протилежні кольори та ті, які є сусідами у так званому колірному колі (color wheel).

Як тобі такі поєднання:

зелений + червоний;

фіолетовий + жовтий;

блакитний + жовтогарячий.

Або ж обирай кольори-сусіди:

синій + блакитний; червоний + коричневий; жовтий + помаранчевий.

Темніші чи світліші відтінки

Кольори не завжди мають бути кислотними. Хочеш ввести колір, але не дуже акцентувати на ньому увагу? Тоді спробуй темніші чи світліші відтінки.

Наприклад, як щодо перламутно-рубінового чи світло-рожевого кольору замість насиченого червоного?

Тотал-луки

Звісно, найлегше вписати яскраві кольори в тотал-луки. Тут у тебе є два варіанти:

скласти образ в одному відтінку; створити лук у розтяжці одного відтінка з різними тональностями та насиченістю.

Один акцент

Починати носити яскравий одяг можна з додавання всього лишень одного кольорового акценту. Найкраще, якщо це буде якийсь аксесуар — сумка, окуляри, пасок, головний убір, шарф тощо.

Так твій образ матиме природний вигляд, але водночас яскрава деталь зачіпатиме око перехожих та змушуватиме їх з цікавістю поглядати на тебе.

Принти

Якщо все-таки боїшся експериментувати з кольорами, то довір цю справу професіоналам. Адже дизайнери та бренди модного одягу спеціалізуються на тому, щоб підбирати чудові поєднання кольорів.

Зустріти їх можна на принтах. Тому план дій дуже простий — додати до базового нейтрального (чорного, білого, бежевого) образу принтовану річ.

Сумка — один із найулюбленіших предметів гардеробу для багатьох дівчат. Адже з її допомогою можна розставити правильні акценти та зробити свій образ набагато цікавішим.

Читай, які наймодніші сумки 2023 року стануть чудовим доповненням до твого стилю.

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