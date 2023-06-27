Может указывать на серьезные заболевания! Проблемы с ногтями, на которые стоит обратить внимание

Проблемы с ногтями — это тема, вызывающая беспокойство у многих людей. Ногти не только играют важную роль в защите наших пальцев от травм, но также являются важным показателем общего состояния здоровья. В частности, они могут отражать различные медицинские проблемы: от хронических заболеваний до недостатка витаминов в организме.

Немалое количество людей сталкиваются с проблемами, такими как ломкость, расслоение, грибковые инфекции, а также другие недостатки, которые могут повлиять не только на внешний вид ногтей, но и на самочувствие человека. В Американской академии дерматологии рассказали, что именно должно тебя насторожить при осмотре ногтей и когда стоит обратиться к специалисту.

Темная полоса на ногте

Если ты видишь темную полосу под ногтем на ноге или руке — это может быть симптомом меланомы, которая является одной из самых агрессивных форм рака кожи.

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Впрочем, помни, что не каждое темное пятно или полоса является симптомом этого заболевания, но это станет веской причиной немедленно обратиться к врачу.

Если меланому обнаружить на начальной стадии, у пациента(-тки) появляются большие шансы на выздоровление.

Ноготь отслаивается от пальца

Если с твоим ногтем такое происходит — это состояние называется онихолизис. Нередко это происходит в результате травмы, но также может быть и результатом грибкового заболевания.

Лечение будет зависеть от причины: возможно вырезание поврежденного ногтя или прохождение курса антигрибковых препаратов.

Еще специалист может порекомендовать прекратить использование определенных продуктов для ногтей. Также помни, известно, что онихолизис может стать проблемой для людей, имеющих псориаз.

Покраснение и отек вокруг ногтя

Это состояние, известное как паронихия. Оно часто сигнализирует об инфекции. На начальной стадии его можно лечить антибиотиками и лечебными ваннами. Если рана открытая, возможно более широкое использование лечебных средств.

Заметим, что и зеленовато-черный цвет ногтя также является симптомом паронихии, обычно вызванной бактериальной инфекцией. Если же не лечить ноготь — это может привести к ухудшению ситуации.

Симптом наперстка

Симптом наперстка — это когда на ногте появляются маленькие пятна в большом количестве. Этот симптом может быть индикатором заболевания, в частности:

псориаз;

атопический дерматит;

потеря волос.

В этом случае необходимо обратиться к врачу-дерматологу, который сможет правильно установить диагноз и назначить наиболее эффективное лечение.

Фото: Платформа Бережи себе

Синдром желтого ногтя

Если ты куришь, используешь красный лак для ногтей без базы — твои ногти могут стать желтыми и уплотниться. Возможно, они перестали расти.

Также иногда желтизна ногтей свидетельствует о наличии болезней, таких как заболевания легких или ревматоидный артрит, может быть признаком серьезной инфекции ногтя и требует обследования и лечения.

Дуговидные борозды или линии Бо

Такое состояние характеризуется появлением глубокой полоски, простирающейся вдоль ногтя. Как правило, это безопасное состояние, которое свидетельствует о том, что твой ноготь прекратил расти на какое-то время.

Такие полоски могут появиться в результате сильного стресса или травмы, после курса химиотерапии или вследствие заболевания, при котором у тебя повышенная температура.

Стоит обратиться к дерматологу, если ты знаешь, почему могли появиться линии Бо.

Ноготь, напоминающий бараний рог или онихогрифоз

Ноготь сильно загрубевает и деформируется. Это состояние может быть унаследовано. Также его могут вызвать некоторые заболевания, такие как псориаз, ихтиоз, проблемы с кровообращением и тому подобное. Лечить такой ноготь может только подолог или дерматолог.

Ногти-ложки или койлонихия

Если твои ногти стали тоньше и будто запали вниз, напоминая ложку, то, возможно, у тебя дефицит железа. Помни, что это состояние может быть опасным, например, при развитии анемии.

Онихотиломания, или ногти, напоминающие стиральную доску

Небольшие борозды и выступы, находящиеся посередине ногтя большого пальца могут свидетельствовать о подсознательной привычке отодвигать или оттягивать кутикулу на большом пальце.

Врач-дерматолог поможет избавиться от этой привычки, что позволит твоему ногтю отрастать здоровым.

Синдром барабанных палочек

При этом состоянии ногти загибаются вниз, а кончики пальцев часто отекают. Это может быть безопасное наследственное состояние, а может быть и признаком некоторых заболеваний, таких как заболевания легких, сердца, печени, желудочно-кишечного тракта и т.д.

Изменение цвета ногтей

Цвет ногтей может быть важным симптомом для врачей. Поскольку определенный цвет может свидетельствовать о конкретных состояниях:

синие ногти : недостаточное количество кислорода в крови;

: недостаточное количество кислорода в крови; белый цвет : один из признаков диабета или заболевания печени;

: один из признаков диабета или заболевания печени; тусклые ногти : анемия;

: анемия; розово-белые ногти : болезнь почек;

: болезнь почек; желтый цвет : инфекционное заболевание, проблемы с легкими;

: инфекционное заболевание, проблемы с легкими; пятна, напоминающие голубой полумесяц, могут быть симптомом отравления.

Фото: Платформа Бережи себе

Заметим, что сам по себе нестандартный цвет ногтя не означает, что ты имеешь одну из вышеперечисленных болезней. Но это сигнал, к которому надо относиться внимательно и посетить специалиста.

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