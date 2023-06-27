Може вказувати на серйозні захворювання! Зміни на нігтях, на які варто звернути увагу

Проблеми з нігтями — це тема, що викликає занепокоєння у багатьох людей. Нігті не лише відіграють важливу роль у захисті наших пальців від травм, але також є важливим показником загального стану здоров’я. Зокрема, вони можуть відображати різні медичні проблеми: від хронічних захворювань до нестачі вітамінів в організмі.

Чимала кількість людей стикаються з проблемами, такими як ламкість, розшарування, грибкові інфекції, а також іншими недоліками, які можуть вплинути не лише на зовнішній вигляд нігтів, але і на самопочуття людини. В Американській академії дерматології розповіли, що саме має тебе насторожити при огляді нігтів та коли варто звернутися до спеціаліста.

Темна смуга на нігті

Якщо ти бачиш темну смугу під нігтем на нозі чи руці — це може бути симптомом меланоми, що є одним із найбільш агресивних форм раку шкіри.

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Втім, пам’ятай, що не кожна темна пляма або смуга є симптомом цього захворювання, але це стане вагомою причиною негайно звернутися до лікаря.

Якщо меланому виявити на початковій стадії, у пацієнта(-тки) з’являються великі шанси на одужання.

Ніготь відшаровується від пальця

Якщо з твоїм нігтем таке відбувається — цей стан називається оніхолізис. Нерідко це відбувається внаслідок травми, але також може бути й результатом грибкового захворювання.

Лікування залежатиме від причини: можливе вирізання пошкодженого нігтя або проходження курсу антигрибкових препаратів.

Ще спеціаліст може порекомендувати припинити використання певних продуктів для нігтів. Також пам’ятай, що оніхолізис може стати проблемою для людей, що мають псоріаз.

Почервоніння та набряк навколо нігтя

Це стан, відомий як пароніхія. Він часто сигналізує про інфекцію. На початковій стадії його можна лікувати антибіотиками та лікувальними ваннами. Якщо рана відкрита, можливе більш широке використання лікувальних засобів.

Зауважимо, що й зеленувато-чорний колір нігтя також є симптомом пароніхії, зазвичай викликаної бактеріальною інфекцією.

Якщо ж не лікувати ніготь — це може призвести до погіршення ситуації.

Симптом наперстка

Симптом наперстка — це коли на нігті з’являються маленькі плями у великій кількості. Цей симптом може бути індикатором захворювання, зокрема:

псоріаз;

атопічний дерматит;

втрата волосся.

У цьому випадку необхідно звернутися до лікаря-дерматолога, який зможе правильно встановити діагноз та призначити найбільш ефективне лікування.

Синдром жовтого нігтя

Якщо ти палиш, використовуєш червоний лак для нігтів без бази — твої нігті можуть стати жовтими й товщими. Можливо, вони припинять рости.

Також інколи жовтіння нігтів свідчить про наявність хвороб, таких як захворювання легенів або ревматоїдний артрит, може бути ознакою серйозної інфекції нігтя й вимагає обстеження та лікування.

Дуговидні борозни або лінії Бо

Такий стан має вигляд глибокої смужки, що простягається вздовж нігтя. Як правило, це безпечний стан, який свідчить про те, що твій ніготь припинив рости на якийсь час.

Такі смужки можуть з’явитися внаслідок сильного стресу або травми, після курсу хіміотерапії або внаслідок захворювання, за якого у тебе підвищена температура.

Варто звернутися до дерматолога, якщо ти не маєш відповіді, чому могли з’явитися лінії Бо.

Ніготь, що нагадує баранячий ріг або оніхогрифоз

Ніготь сильно загрубіває і деформується. Цей стан може бути успадкований. Також його можуть спричинити деякі захворювання, такі як псоріаз, іхтіоз, проблеми з кровообігом тощо. Лікувати такий ніготь може лише подолог або дерматолог.

Нігті-ложки або койлоніхія

Якщо твої нігті стали тоншими і ніби запали вниз, нагадуючи ложку, то, можливо, у тебе дефіцит заліза. Пам’ятай, що цей стан може бути небезпечним, наприклад, при розвитку анемії.

Оніхотиломанія, або нігті, що нагадують пральну дошку

Невеликі борозни та виступи, що знаходяться посередині нігтя великого пальця можуть свідчити про підсвідому звичку відсувати або відтягувати кутикулу на великому пальці.

Лікар-дерматолог допоможе позбутися цієї звички, що дозволить твоєму нігтю відростати здоровим.

Синдром барабанних паличок

При цьому стані нігті загинаються вниз, а кінчики пальців часто набрякають. Це може бути безпечний спадковий стан, а може бути і ознакою деяких захворювань, таких як захворювання легень, серця, печінки, шлунково-кишкового тракту тощо.

Зміна кольору нігтів

Колір нігтів може бути важливим симптомом для лікарів. Оскільки певний колір може свідчити про конкретні стани:

сині нігті : недостатня кількість кисню у крові;

: недостатня кількість кисню у крові; білий колір : одна з ознак діабету чи захворювання печінки;

: одна з ознак діабету чи захворювання печінки; тьмяні нігті : анемія;

: анемія; рожево-білі нігті : хвороба нирок;

: хвороба нирок; жовтий колір : інфекційне захворювання, проблеми з легенями;

: інфекційне захворювання, проблеми з легенями; плями, що нагадують блакитний півмісяць, можуть бути симптомом отруєння.

Зауважимо, що сам по собі нестандартний колір нігтя не означає, що ти маєш одну із вище перерахованих хвороб. Та це сигнал, до якого треба ставитися уважно й відвідати спеціаліста.

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