Прически с крабиком на короткие и длинные волосы: ТОП-идеи для тебя

Осень — традиционный сезон для ультрамодных образов. Уже несколько лет мы систематически подмечаем возвращение к моде давно забытых вещей или аксессуаров из прошлого.

В этом году не обойдется только одеждой из 90-х! Ведь крабик для волос снова станет акцентным аксессуаром в твоем образе.

Как стильно носить крабик для волос, а также примеры легких причесок с крабиком — ищи в нашем материале!

Как стильно носить крабик

Крабик — это удобная шпилька, которая подойдет для длинных, средних и коротких волос.

Прически следует выбирать под тип твоего лица, но чаще всего крабиком застегивают волосы сзади на затылке, или вверху — если есть челка.

Для модного образа осенью выбирай минималистичные крабики пастельных тонов или модных цветов — коричневого, бордо, темно-зеленого и т.д.

Также можешь экспериментировать с материалом — ныне в тренде пушистые крабики, с жемчугом или большими украшениями.

Прически с крабиком: видео

Мы собрали несколько интересных идей, как можно сделать прическу с крабиком на длинные и короткие волосы.

Если ты обладательница коротких волос, но так и не нашла идей интересных причесок на каре — тебе следует прочесть наш другой материал.

