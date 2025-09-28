Зачіски з крабиком на коротке і довге волосся: ТОП-ідеї для тебе

Осінь — традиційний сезон для ультрамодних образів. Вже кілька років ми систематично помічаємо повернення до моди давно забутих речей чи аксесуарів з минулого.
Цього року не обійдеться лише одягом з 90-их! Адже крабик для волосся знову стане акцентним аксесуаром у твоєму образі.
Як стильно носити крабик для волосся, а також приклади легких зачісок з крабиком — шукай в нашому матеріалі!
Як стильно носити крабик
Крабик — це зручна шпилька, яка підійде для довгого, середнього та короткого волосся.
Зачіски варто обирати під тип твого обличчя, але найчастіше крабиком зашпилюють волосся позаду на потилиці, або вгорі — якщо є гривка.
Для модного образу восени обирай мінімалістичні крабики пастельних тонів або модних кольорів — коричневого, бордо, темно зеленого тощо.
Також можеш експериментувати з матеріалом — нині в тренді пухнасті крабики, з перлами чи великими прикрасами.
Зачіски з крабиком: відео
Ми зібрали кілька цікавих ідей, як можна зробити зачіску з крабиком на довге та коротке волосся.
@a.nastasiaaa1 Три ідеї як зачепити крабик для волосся😍 #hairstyleideas #hair #зачіска ♬ оригінальний звук – ANASTASIA /girly vibe🩰
@katy_sohoА як ви носите крабики? 👀💭 Сережки та крабики від katy_soho (inst) або на с айті в шапці профілю ♬ оригинальный звук – Katy Soho
Якщо ти володарка короткого волосся, але так і не знайшла ідей цікавих зачісок на каре — тобі варто прочитати наш інший матеріал.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!