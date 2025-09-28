Зачіски з крабиком на коротке і довге волосся: ТОП-ідеї для тебе

Осінь — традиційний сезон для ультрамодних образів. Вже кілька років ми систематично помічаємо повернення до моди давно забутих речей чи аксесуарів з минулого.

Цього року не обійдеться лише одягом з 90-их! Адже крабик для волосся знову стане акцентним аксесуаром у твоєму образі.

Як стильно носити крабик для волосся, а також приклади легких зачісок з крабиком — шукай в нашому матеріалі!

Як стильно носити крабик

Крабик — це зручна шпилька, яка підійде для довгого, середнього та короткого волосся.

Зачіски варто обирати під тип твого обличчя, але найчастіше крабиком зашпилюють волосся позаду на потилиці, або вгорі — якщо є гривка.

Для модного образу восени обирай мінімалістичні крабики пастельних тонів або модних кольорів — коричневого, бордо, темно зеленого тощо.

Також можеш експериментувати з матеріалом — нині в тренді пухнасті крабики, з перлами чи великими прикрасами.

Зачіски з крабиком: відео

Ми зібрали кілька цікавих ідей, як можна зробити зачіску з крабиком на довге та коротке волосся.





