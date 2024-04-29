Бесплатная реабилитация военных — сколько циклов помощи можно получить за счет страны

Каждый украинский военный (-ая) заслуживает достойных условий лечения и реабилитации в результате ранения на фронте. Обычно воины пытаются самостоятельно оплатить эти услуги, но реабилитация военных доступна и бесплатно.

Об этом рассказывает УП.Життя со ссылкой на генерального директора Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василия Стрилку, который рассказал об этом во время образовательного мероприятия Реабілітація в Україні в умовах війн: погляд зсередини.

Реабилитация военных может происходить бесплатно — как воспользоваться услугой

В Министерстве здравоохранения объяснили, сколько должна продолжаться реабилитация раненых с травмами разных степеней тяжести.

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Военным с тяжелыми ранениями государство оплачивает восемь циклов реабилитации в год в стационаре, а также два амбулаторных цикла.

Один цикл длится 14 дней. Для лёгкого и среднего пациента государство гарантирует оплату двух циклов стационарной реабилитации и двух циклов амбулаторной реабилитации.

14-дневный цикл реабилитации пациента из группы наивысшей сложности стоит 41,5 тысячи гривен. Выплаты на реабилитацию пациентов с легкой степенью стартуют от 15 тысяч гривен за цикл.

В прошлом году Национальная служба здоровья Украины все равно платила медучреждениям за всех пациентов любой степени тяжести. За 14-дневный цикл реабилитации платили 19,7 тысячи гривен.

Но после консультации со специалистами Минздрава решили разделить пациентов на три категории. С тех пор за реабилитацию тяжелых пациентов стали платить больше.

По словам Василия Стрилки, этот подход помог мотивировать медучреждения реабилитировать пациентов с тяжелыми ранениями.

— В прошлом году НСЗУ платили одинаково за циклы по 14 дней, за любого пациента. Суммы было достаточно, чтобы покрыть среднестатистические случаи. И мы столкнулись с тем, что тяжелого пациента, например, с тяжелой черепно-мозговой травмой, не берут, потому что загружены пациентами с более легкими травмами, — объясняет глава департамента Минздрава.

Первые две группы пациентов — это получившие легкие травмы и травмы средней тяжести. В третью группу вошли военные с тяжелыми травмами. Это воины с ампутациями или многочисленными травмами.

Как новые правила изменили процесс реабилитации военных

Василий Стрилка говорит, что это полностью изменило подход к предоставлению услуг:

— Пропускная способность заведения привязана к количеству специалистов. Потому что специалисты должны потратить на пациента три часа, а если это физический терапевт — шесть часов реабилитации в день. То есть специалист может обеспечить двух пациентов, — объясняет он.

А также добавляет, что единственный способ для заведения или отделения заработать больше при фиксированном количестве специалистов — это брать более тяжелых пациентов.

Для пациентов третьей степени предусмотрено восемь циклов бесплатной реабилитации в стационаре в год.

Медучреждения имеют право предоставлять больше услуг, но дополнительные циклы реабилитации НСЗУ не будет финансировать.

В настоящее время в 58% заведений уже созданы отделения, где проходит реабилитация военных. Еще 295 заведений заключили договоры на стационарную реабилитационную помощь.

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Фото: Министерство здравоохранения

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