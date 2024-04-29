Безкоштовна реабілітація військових — скільки циклів допомоги можна отримати коштом держави

Кожен український військовий (-а) заслуговує на гідні умови лікування та реабілітації внаслідок поранення на фронті. Зазвичай воїни намагаються самостійно оплатити ці послуги, але реабілітація військових доступна і безкоштовно.

Про це розповідає УП.Життя з посиланням на генерального директора Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василя Стрілку, який розповів про це під час освітнього заходу Реабілітація в Україні в умовах війни: погляд зсередини.

Реабілітація військових може відбуватися безкоштовно — як скористатися послугою

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, скільки повинна тривати реабілітація поранених із травмами різних ступенів тяжкості.

Зараз також дивляться

Військовим із важкими пораненнями держава оплачує вісім циклів реабілітації на рік у стаціонарі, а також два амбулаторних цикли.

Один цикл триває 14 днів. Для легкого та середнього пацієнта держава гарантує оплату двох циклів стаціонарної реабілітації й двох циклів амбулаторної реабілітації.

14-денний цикл реабілітації пацієнта з групи найвищої складності коштує 41,5 тисячі гривень. Виплати на реабілітацію пацієнтів з легким ступенем стартує від 15 тисяч гривень за цикл.

Минулого року Національна служба здоров’я України однаково платила медзакладам за всіх пацієнтів будь-якого ступеня важкості. За 14-денний цикл реабілітації сплачували 19,7 тисячі гривень.

Але після консультації з фахівцями МОЗ вирішили розділити пацієнтів на три категорії. Відтоді за реабілітацію найважчих пацієнтів почали платити більше.

За словами Василя Стрілки, цей підхід допоміг вмотивувати медзаклади реабілітувати пацієнтів із важкими пораненнями.

— Минулого року НСЗУ платили однаково за цикли по 14 днів, за будь-якого пацієнта. Суми було достатньо, щоб покрити середньостатистичні випадки. І ми стикнулися з тим, що важкого пацієнта, наприклад, із важкою черепно-мозковою травмою, не беруть, тому що завантажені пацієнтами з легшими травмами, — пояснює очільник департаменту МОЗ.

Перші дві групи пацієнтів — це ті, що дістали легкі травми й травми середньої тяжкості. До третьої групи увійшли військові із важкими травмами. Це воїни з ампутаціями або численними травмами.

Як нові правила змінили процес реабілітації військових

Василь Стрілка каже, що це повністю змінило підхід до надання послуг:

— Пропускна спроможність закладу прив’язана до кількості фахівців. Тому що фахівці повинні витратити на пацієнта три години, а якщо це фізичний терапевт, — шість годин реабілітації на день. Тобто фахівець може забезпечити двох пацієнтів, — пояснює він.

А також додає, що єдиний спосіб для закладу або відділення заробити більше за фіксованої кількості фахівців — це брати важчих пацієнтів.

Для пацієнтів третього ступеня передбачено вісім циклів безоплатної реабілітації у стаціонарі на рік.

Медзаклади мають право надавати більше послуг, але додаткові цикли реабілітації НСЗУ не фінансуватиме.

Нині у 58% закладів уже створені відділення, де проходить реабілітація військових. Ще 295 закладів уклали договори на стаціонарну реабілітаційну допомогу.

Раніше ми розповідали, хто має право на протезування до встановлення інвалідності.

Фото: Міністерство охорони здоров’я

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.