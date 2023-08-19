Щоб якнайшвидше почати лікування. Хто має право на протезування до встановлення інвалідності

Щодня до Міністерства соціальної політики звертаються цивільні та військові, що постраждали внаслідок війни. Найчастішим зверненням є втрата кінцівок.

Однак щоб розпочати лікування та реабілітацію, часто потрібно мати встановлену інвалідність. Читай у нашому матеріалі, хто може звертатися по протезування до встановлення інвалідності.

Протезування до встановлення інвалідності: хто може звернутися

Українці, що втратили кінцівки внаслідок війни, мають право отримати протезування ще до факту встановлення інвалідності. Про це розповіла пані міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Після ампутації у лікарні пацієнт має звернутися до соціального працівника та отримати роз’яснення щодо алгоритму протезування. Крім цього пацієнт може запитати лікаря про меморандум співпраці з протезистами, сказала Жолнович.

Лікарі та протезисти надають усю необхідну інформацію. У разі якщо у лікарні немає співпраці зі спеціалістами з протезування, пацієнт має отримати висновок лікарсько-консультативної комісії про те, що він (вона) постраждав(-ла) внаслідок війни, а також індивідуальну програму реабілітації.

Ці документи разом із паспортом, ІПН необхідно передати до ЦНАП чи самостійно зареєструватися в кабінеті особи з інвалідністю та обрати протезне підприємство, — повідомила Оксана Жолнович.

Військовослужбовцям, що зазнали поранень та втратили кінцівку, для протезування потрібно підготувати та подати такий перелік документів:

Паспорт. РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків). Висновок ВЛК чи лікарсько-консультативної комісії про необхідність протезування з індивідуальною програмою реабілітації. Довідку про обставини травми (видається командуванням підрозділу).

Ця довідка є важливою і необхідною, вона впливає на вартість протезування. Якщо є довідка, яка підтверджує участь у бойових діях, то її можна додавати, якщо немає — достатньо довідки від командира.

Раніше ми розповідали, як військовим пройти безкоштовну реабілітацію в Україні.

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