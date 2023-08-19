Чтобы поскорее начать лечение. Кто имеет право на протезирование до установления инвалидности

Каждый день в Министерство социальной политики обращаются гражданские и военные, которые пострадали в результате войны. Самым частым обращением является потеря конечностей.

Однако, чтобы начать лечение и реабилитацию, часто нужно иметь установленную инвалидность. Читай в нашем материале, кто может обращаться за протезированием до установления инвалидности.

Протезирование до установления инвалидности: кто может обратиться

Украинцы, потерявшие конечности в результате войны, имеют право получить протезирование еще до факта установления инвалидности. Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

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После ампутации в больнице пациент должен обратиться к социальному работнику и получить разъяснения по алгоритму протезирования. Кроме этого пациент может спросить врача о меморандуме сотрудничества с протезистами, сказала Жолнович.

Врачи и протезисты предоставляют всю необходимую информацию. В случае если в больнице нет сотрудничества со специалистами по протезированию, пациент должен получить заключение врачебно-консультативной комиссии, что он (она) пострадал(-а) в результате войны, а также индивидуальную программу реабилитации.

Эти документы вместе с паспортом, ИНН необходимо передать в ЦПАУ или самостоятельно зарегистрироваться в кабинете лица с инвалидностью и выбрать протезное предприятие, — сообщила Оксана Жолнович.

Военнослужащим, которые получили ранения и потеряли конечность, для протезирования нужно подготовить и подать такой перечень документов:

Паспорт. РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика). Заключение ВЛК или врачебно-консультативной комиссии о необходимости протезирования с индивидуальной программой реабилитации. Справка об обстоятельствах травмы (выдается командованием подразделения).

Эта справка важна и необходима, она влияет на стоимость протезирования. Если есть справка, подтверждающая участие в боевых действиях, то ее можно добавлять, если нет, достаточно справки от командира.

Раньше мы рассказывали, как военным пройти бесплатную реабилитацию в Украине.

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