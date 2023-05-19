Сильно потеют ноги: что делать и как устранить проблему — объясняют подологи

Неприятный запах ног доставляет немало дискомфорта. Приходить в гости, переобуваться на работе или на тренировке в спортзале, и, наконец, мерить новую пару обуви в магазинах людям с такой проблемой бывает довольно неудобно. Что делать, если сильно потеют ноги — читай в материале.
Подолог Валентина Соломаха утверждает, что многие люди сталкиваются с такой проблемой, как плантарный гипергидроз. В переводе с латинского плантарный означает ступневой, то есть это заболевание, при котором сильно потеют стопы.
Причины гипергидроза стоп:
В первую очередь эксперт советует обратиться к подологу, ведь сам специалист уже во время осмотра порекомендует препараты местного действия или направит к более узкому специалисту — дерматологу или хирургу.
Кроме того, действенным будет такой уход:
Подолог Виктория Козак говорит, что причиной повышенной потливости могут быть тесные синтетические носки и зауженные остроносые сапожки. Гигиенически правильно выбирать натуральные носки — легкие хлопчатобумажные, теплые, с соответствующим размером по длине стопы.
Вот какие советы выделяет подолог:
Еще одна неприятная проблема — грибок на ногах. Читай, что его провоцирует, какие симптомы и как от него избавиться.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!