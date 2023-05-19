Сильно потеют ноги: что делать и как устранить проблему — объясняют подологи

Неприятный запах ног доставляет немало дискомфорта. Приходить в гости, переобуваться на работе или на тренировке в спортзале, и, наконец, мерить новую пару обуви в магазинах людям с такой проблемой бывает довольно неудобно. Что делать, если сильно потеют ноги — читай в материале.

Потеют ноги: что делать и почему так происходит

Подолог Валентина Соломаха утверждает, что многие люди сталкиваются с такой проблемой, как плантарный гипергидроз. В переводе с латинского плантарный означает ступневой, то есть это заболевание, при котором сильно потеют стопы.

Причины гипергидроза стоп:

наследственность;

заболевания эндокринной системы;

кожные, онкологические заболевания;

болезни сердца и сосудов;

инфекционные болезни;

большая физическая нагрузка;

лекарственные препараты с таким побочным эффектом, как чрезмерная потливость;

ненадлежащее выполнение гигиенических процедур;

неправильная обувь.

Как правильно ухаживать за стопами, чтобы они не потели

В первую очередь эксперт советует обратиться к подологу, ведь сам специалист уже во время осмотра порекомендует препараты местного действия или направит к более узкому специалисту — дерматологу или хирургу.

Кроме того, действенным будет такой уход:

Не принимать горячие ванны. Вода должна быть теплой, но не холодной. После мытья тщательно вытирать область между пальцами, хорошо просушивая полотенцем. Влажные носки, чулки, колготки необходимо менять три – четыре раза в день. Носки должны содержать больше хлопка или на 100% состоять из него. При покупке обуви смотреть не только на цену и комфорт, но и качество материала. Чередовать день через день пару обуви, чтобы она успевала высохнуть. В связи с тем, что влажные стопы — ворота для бактериальных инфекций, проводить противомикробную профилактику. Использовать специальные препараты, которые можно наносить на носки (спреи, пудру). На ночь наносить специализированный антибактериальный крем, лосьоны.

Потеют ноги: как уменьшить потливость

Подолог Виктория Козак говорит, что причиной повышенной потливости могут быть тесные синтетические носки и зауженные остроносые сапожки. Гигиенически правильно выбирать натуральные носки — легкие хлопчатобумажные, теплые, с соответствующим размером по длине стопы.

Вот какие советы выделяет подолог:

Примеряя обувь, сделай своеобразный тест: свободное движение пальцев влево/вправо. Ничего не мешает и не сжимает — это твой размер и фасон. Подбираешь обувь для зимы — не увлекайся ее чрезмерным утеплением, если в ней придется долго быть в помещении, транспорте. Если находишься весь день в офисе, целесообразно иметь сменную обувь. И пару запасных носков, чтобы в конце дня надеть свежие и не выходить на улицу с мокрыми ногами. Идеальный вариант — если у тебя есть возможность минимум два раза в день мыть ноги. Но не пользуйся слишком горячим душем. На идеально вытертые ноги при гипергидрозе нанеси поглотительную пудру. Она позволяет избавиться от чрезмерного потоотделения, защищает от грибковой инфекции.

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