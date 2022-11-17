Не терпи неприятные симптомы! Все о грибке ногтей: виды, диагностика, лечение

Грибок ногтей приносит одни из самых неприятных ощущений. Твои ногти изменяются в цвете, деформируются и расслаиваются, что доставляет физический и эстетический дискомфорт.
Хорошо, что современная медицина знает, как бороться с такими проблемами, и может помочь тебе поддержать здоровье ногтей.
Дерматолог Ирина Лукашук на своей странице в Instagram рассказала, какие бывают виды грибковых инфекций на ногтевой пластине, при каких симптомах ты узнаешь, что у тебя грибок, и каким образом можно его вылечить.
Онихомикоз — именно так в научных кругах обозначают грибковое поражение ногтей.
Дерматолог отмечает, что далеко не все виды грибка передаются инфекционно. Некоторые виды провоцируют внешние и внутренние факторы.
В целом существует три вида грибков, поражающих ногти и кожу людей:
Заразными или патогенными возбудителями являются дерматофиты и плесневые грибки. Их ты можешь подхватить в бассейне, общем душе, раздевалке или другим контактно-бытовым путем.
Наличие кандиды, дрожжевых грибков, в небольшом количестве на коже и ногтях — это норма. Однако при определенных обстоятельствах для них создается благоприятная среда для размножения.
Так они могут перейти из дружелюбного в паразитирующее состояние и добавить немного неприятного в твою жизнь.
Так они могут перейти из дружелюбного в паразитирующее состояние и добавить немного неприятного в твою жизнь.
К благоприятным факторам, провоцирующим размножение дрожжевых грибков, относят:
Главными симптомами того, что твои ногти подцепили грибок, являются:
Итак, если ты заметил(-а) такие симптомы, не терпи их, лучше сразу обратись к специалисту и начни курс лечения.
Прежде чем переходить к лечению, следует проконсультироваться с врачом и сдать местный соскреб и бакпосевы. Это поможет определить, какой вид грибка паразитирует на твоем ногте, и подобрать правильные препараты. Иначе можно только навредить себе.
Вылечить грибок ногтей можно с помощью:
При лазерной терапии человеку наносят специальный гель и точечно проходят по нему лазером. Таким образом, мицелий грибка в ногте нагревается, что и приводит к гибели грибка и восстановлению пораженной поверхности ногтя.
Ношение тесной обуви и повышенная потливость ног ведет к грибку стоп. К сожалению, данная ситуация достаточно распространена среди военных. Если ты замечаешь симптомы, не игнорируй их. Мы рассказали, как военным избавиться от грибка стоп.
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