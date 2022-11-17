Не терпи неприятные симптомы! Все о грибке ногтей: виды, диагностика, лечение

Грибок ногтей приносит одни из самых неприятных ощущений. Твои ногти изменяются в цвете, деформируются и расслаиваются, что доставляет физический и эстетический дискомфорт.

Хорошо, что современная медицина знает, как бороться с такими проблемами, и может помочь тебе поддержать здоровье ногтей.

Дерматолог Ирина Лукашук на своей странице в Instagram рассказала, какие бывают виды грибковых инфекций на ногтевой пластине, при каких симптомах ты узнаешь, что у тебя грибок, и каким образом можно его вылечить.

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Виды грибков

Онихомикоз — именно так в научных кругах обозначают грибковое поражение ногтей.

Дерматолог отмечает, что далеко не все виды грибка передаются инфекционно. Некоторые виды провоцируют внешние и внутренние факторы.

В целом существует три вида грибков, поражающих ногти и кожу людей:

дерматофиты;

плесневые;

дрожжевые.

Заразными или патогенными возбудителями являются дерматофиты и плесневые грибки. Их ты можешь подхватить в бассейне, общем душе, раздевалке или другим контактно-бытовым путем.

Наличие кандиды, дрожжевых грибков, в небольшом количестве на коже и ногтях — это норма. Однако при определенных обстоятельствах для них создается благоприятная среда для размножения.

Так они могут перейти из дружелюбного в паразитирующее состояние и добавить немного неприятного в твою жизнь.

К благоприятным факторам, провоцирующим размножение дрожжевых грибков, относят:

влажная и теплая среда;

сахарный диабет;

чрезмерная потливость ладоней и стоп;

длительное ношение гель-лака;

постоянная травматизация ногтей;

длительное ношение тесной обуви;

пониженный иммунитет.

Какие симптомы грибка ногтей

Главными симптомами того, что твои ногти подцепили грибок, являются:

изменение цвета ногтей от беловатого до желто-коричневого цвета;

деформация;

отслоение и повышенная ломкость;

утолщенный ноготь;

появление неприятного запаха;

покраснение и кожный зуд вокруг ногтя.

Итак, если ты заметил(-а) такие симптомы, не терпи их, лучше сразу обратись к специалисту и начни курс лечения.

Лечение

Прежде чем переходить к лечению, следует проконсультироваться с врачом и сдать местный соскреб и бакпосевы. Это поможет определить, какой вид грибка паразитирует на твоем ногте, и подобрать правильные препараты. Иначе можно только навредить себе.

Вылечить грибок ногтей можно с помощью:

Применения противогрибковых лаков и растворов при поражении большого количества ногтей, если грибок еще не успел сильно паразитировать ноготь.

при поражении большого количества ногтей, если грибок еще не успел сильно паразитировать ноготь. При запущенных случаях назначаются противогрибковые препараты внутрь .

. Также современная медицина разработала лазерное лечение грибка. Его назначают тем, кому противопоказана противогрибковая терапия.

При лазерной терапии человеку наносят специальный гель и точечно проходят по нему лазером. Таким образом, мицелий грибка в ногте нагревается, что и приводит к гибели грибка и восстановлению пораженной поверхности ногтя.

Ношение тесной обуви и повышенная потливость ног ведет к грибку стоп. К сожалению, данная ситуация достаточно распространена среди военных. Если ты замечаешь симптомы, не игнорируй их. Мы рассказали, как военным избавиться от грибка стоп.

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