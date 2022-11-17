Не терпи неприємні симптоми! Усе про грибок нігтів: види, діагностика, лікування

Грибок нігтів приносить одні з найнеприємніших відчуттів. Твої нігті змінюються в кольорі, деформуються та розшаровуються, що приносить фізичний та естетичний дискомфорт.

Добре, що сучасна медицина знається на тому, як боротися з такими проблемами, та може допомогти тобі підтримати здоров’я нігтів.

Дерматологиня Ірина Лукашук на своїй сторінці в Instagram розповіла, які бувають види грибових інфекцій на нігтьовій пластині, за яких симптомів ти розпізнаєш, що в тебе грибок, і як можна його вилікувати.

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Види грибків

Оніхомікоз — саме так у наукових колах називають грибкове ураження нігтів.

Дерматологиня зазначає, що далеко не всі види грибка передаються інфекційно. Деякі види провокують зовнішні та внутрішні фактори.

Загалом існує три види грибків, які уражають нігті та шкіру людей:

дерматофіти; плісняві; дріжджові.

Заразними або патогенними збудниками є дерматофіти та плісняві грибки. Їх ти можеш підхопити у басейні, загальному душі, роздягальні чи іншим контактно-побутовим шляхом.

Наявність кандиди, дріжджових грибків, у невеликій кількості на шкірі та нігтях — це норма. Однак за певних обставин для них створюється сприятливе середовище для розмноження.

Так вони можуть перейти з дружелюбного в паразитуючий стан та додати неприємностей у життя.

До сприятливих факторів, які провокують розмноження дріжджових грибків, відносять:

вологе і тепле середовище;

цукровий діабет;

надмірна пітливість долонь та підошов;

тривале носіння гель-лаку;

постійна травматизація нігтів;

тривале носіння тісного взуття;

знижений імунітет.

Які симптоми грибка нігтів

Головними симптомами того, що твої нігті підчепили грибок, є:

зміна кольору нігтів від білуватого до жовто-коричневого кольору;

деформація;

відшарування та підвищена ламкість;

потовщений ніготь;

поява неприємного запаху;

почервоніння та свербіж шкіри довкола нігтя.

Якщо ти помітив(-ла) такі симптоми, не терпи їх, краще одразу звернися до спеціаліста та почни курс лікування.

Лікування

Перш ніж переходити до лікування, варто проконсультуватися з лікарем та здати місцевий зішкріб та бакпосів. Це допоможе визначити, який вид грибка паразитує на твоєму нігті, та підібрати правильні препарати. Інакше можна тільки нашкодити собі.

Вилікувати грибок нігтів можна за допомогою:

Застосування протигрибкових лаків та розчинів , якщо уражена велика частина нігтів, якщо грибок ще не встиг сильно паразитувати ніготь.

, якщо уражена велика частина нігтів, якщо грибок ще не встиг сильно паразитувати ніготь. У запущених випадках призначають протигрибкові препарати внутрішньо .

. Також сучасна медицина розробила лазерне лікування грибка. Його призначають тим, кому протипоказана протигрибкова терапія.

При лазерній терапії людині наносять спеціальний гель та точково проходяться лазером. Так міцелій грибка в нігті нагрівається, що й призводить до загибелі грибка та відновлення ураженої поверхні нігтя.

Носіння тісного взуття та підвищена пітливість ніг призводить до грибка стоп. На жаль, така ситуація досить поширена серед військових. Якщо ти помічаєш симптоми, не ігноруй їх. Ми розповіли, як військовим позбутися грибка стоп.

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