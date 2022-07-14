Нога атлета, яка зовсім не пов’язана зі спортом. Розповідаємо про грибок Tinea pedis

Завжди хочеться бути в тренді та купувати красиве й стильне взуття. Проте не варто терпіти біль і незручності через бажання бути модним(-ою). Адже у такому випадку може розвинутися грибок Tinea pedis. Його ще називають Нога атлета, проте нічого спільного з накачаними ногами спортсменів захворювання не має.

Цей грибок виникає тоді, коли стопи тривалий час перебувають у тісному взутті та сильно пітніють. Захворювання може вразити будь-яку частину стопи, але найчастіше уражені ділянки з’являються між пальцями ніг.

Що таке грибок Tinea pedis

Цей вид грибка сприяє розвитку уражень, таких як лущення та потовщення шкіри стоп. Також ураження часто поширюються за межі підошовної поверхні. На платформі Бережи себе розповіли, як можна запобігти захворюванню.

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Як запобігти грибку стопи Tinea pedis:

нігті мають бути короткими та чистими;

не відвідуй громадський душ босим(-ою), взувай гумове взуття;

слідкуй, щоб ноги були чистими й сухими;

у спекотну погоду носи босоніжки чи сандалі;

уникай взуття та шкарпеток з нейлону та інших матеріалів, які погано сохнуть.

Як лікувати грибок стопи

Не варто самостійно підбирати протигрибкові препарати чи мазі. Треба звернутися до лікаря. Він визначить тип інфекції, а також яке саме лікування підійде.

Якщо протягом двох тижнів лікування не допомагає, обов’язково звернися за повторною консультацією.

Проте наші ноги можуть турбувати й інші проблеми. Після довго робочого дня чи прогулянок ноги просто “гудуть” та набрякають. Раніше ми розповідали, що робити, коли набрякають ноги.

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