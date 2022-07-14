Нога атлета, совсем не связанная со спортом. Рассказываем о грибке Tinea pedis

Всегда хочется быть в тренде и покупать красивую и стильную обувь. Однако не стоит терпеть боль и неудобства из-за желания быть модным. Ведь в таком случае может развиться грибок Tinea pedis. Его еще называют Нога атлета, однако ничего общего с накачанными ногами спортсменов у заболевания нет.

Этот грибок возникает тогда, когда стопы длительное время находятся в тесной обуви и сильно потеют. Заболевание может поразить любую часть стопы, но наиболее часто пораженные участки появляются между пальцев ног.

Что такое грибок Tinea pedis

Этот вид грибка способствует развитию поражений, представленных шелушением и утолщением кожи стоп. Также поражения часто распространяются за пределы подошвенной поверхности. На платформе Береги себя рассказали, как можно предотвратить заболевание.

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Как предотвратить грибок стопы Tinea pedis:

ногти должны быть короткими и чистыми;

не посещай общественный душ босиком, надевай резиновую обувь;

следи за тем, чтобы ноги были чистыми и сухими;

в жаркую погоду носи босоножки или сандалии;

избегай обуви и носков из нейлона и других плохо сохнущих материалов.

Как лечить грибок стопы

Не следует самостоятельно подбирать противогрибковые препараты или мази. Надо обратиться к врачу. Он определит тип инфекции и какое именно лечение подойдет. Если в течение двух недель лечение не помогает, обязательно обратись за повторной консультацией.

Однако наши ноги могут беспокоить другие проблемы. После долгого рабочего дня или прогулок ноги просто “гудят” и отекают. Ранее мы рассказывали, что делать, когда отекают ноги.

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