Нога атлета, совсем не связанная со спортом. Рассказываем о грибке Tinea pedis

Всегда хочется быть в тренде и покупать красивую и стильную обувь. Однако не стоит терпеть боль и неудобства из-за желания быть модным. Ведь в таком случае может развиться грибок Tinea pedis. Его еще называют Нога атлета, однако ничего общего с накачанными ногами спортсменов у заболевания нет.
Этот грибок возникает тогда, когда стопы длительное время находятся в тесной обуви и сильно потеют. Заболевание может поразить любую часть стопы, но наиболее часто пораженные участки появляются между пальцев ног.
Этот вид грибка способствует развитию поражений, представленных шелушением и утолщением кожи стоп. Также поражения часто распространяются за пределы подошвенной поверхности. На платформе Береги себя рассказали, как можно предотвратить заболевание.
Не следует самостоятельно подбирать противогрибковые препараты или мази. Надо обратиться к врачу. Он определит тип инфекции и какое именно лечение подойдет. Если в течение двух недель лечение не помогает, обязательно обратись за повторной консультацией.
Однако наши ноги могут беспокоить другие проблемы. После долгого рабочего дня или прогулок ноги просто “гудят” и отекают. Ранее мы рассказывали, что делать, когда отекают ноги.
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