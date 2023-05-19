Сильно пітніють ноги: що робити та як усунути проблему — пояснюють подологи

Неприємний запах ніг завдає чимало дискомфорту. Приходити в гості, перевзуватись на роботі чи на тренуванні у спортзалі, і врешті міряти нову пару взуття у магазинах людям із такою проблемою буває досить незручно. Що робити, якщо сильно пітніють ноги — читай у матеріалі.
Подолог Валентина Соломаха стверджує, що багато людей мають таку проблему, як плантарний гіпергідроз. У перекладі з латинської плантарний означає ступневий, тобто це захворювання, коли сильно пітніють стопи.
Причини гіпергідрозу стоп:
Найперше експерт радить звернутися до подолога, адже сам фахівець вже під час огляду порекомендує препарати місцевої дії або направить до вужчого спеціаліста — дерматолога або хірурга.
Крім цього, дієвим буде такий догляд:
Подолог Вікторія Козак говорить, що причинами підвищеної пітливості можуть бути тісні синтетичні шкарпетки та завужені гостроносі чобітки. Гігієнічно правильно вибирати натуральні шкарпетки — легкі бавовняні, теплі, з відповідним розміром по довжині стопи.
Ось які поради виділяє подолог:
Ще одна неприємна проблема — грибок на ногах. Читай, що його провокує, які симптоми та як його позбутися.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!