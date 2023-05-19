Сильно пітніють ноги: що робити та як усунути проблему — пояснюють подологи

Неприємний запах ніг завдає чимало дискомфорту. Приходити в гості, перевзуватись на роботі чи на тренуванні у спортзалі, і врешті міряти нову пару взуття у магазинах людям із такою проблемою буває досить незручно. Що робити, якщо сильно пітніють ноги — читай у матеріалі.

Пітніють ноги: що робити та чому так відбувається

Подолог Валентина Соломаха стверджує, що багато людей мають таку проблему, як плантарний гіпергідроз. У перекладі з латинської плантарний означає ступневий, тобто це захворювання, коли сильно пітніють стопи.

Причини гіпергідрозу стоп:

спадковість;

захворювання ендокринної системи;

шкірні, онкологічні захворювання;

хвороби серця та судин;

інфекційні захворювання;

велике фізичне навантаження;

лікарські препарати, що спричиняють надмірну пітливість як побічний ефект;

неналежне виконання гігієнічних процедур;

неправильне взуття.

Як правильно доглядати за стопами, щоб вони не пітніли

Найперше експерт радить звернутися до подолога, адже сам фахівець вже під час огляду порекомендує препарати місцевої дії або направить до вужчого спеціаліста — дерматолога або хірурга.

Крім цього, дієвим буде такий догляд:

Не приймати гарячі ванни. Вода має бути теплою, але не холодною. Після миття ретельно витирати ділянки між пальцями, добре просушуючи рушником. Вологі шкарпетки, панчохи, колготи необхідно міняти три – чотири рази на день. Шкарпетки мають містити більше бавовни або на 100% складатися з неї. Купуючи взуття, дивитись не тільки на ціну і комфорт, а й на якість матеріалу. Чергувати день через день пару взуття, щоб вона встигала висохнути. У зв’язку з тим, що вологі стопи — ворота для бактеріальних інфекцій, проводити протимікробну профілактику. Використовувати спеціальні препарати, які можна наносити на шкарпетки (спреї, пудру). На ніч наносити спеціалізований антибактеріальний крем, лосьйони.

Пітніють ноги: як зменшити пітливість

Подолог Вікторія Козак говорить, що причинами підвищеної пітливості можуть бути тісні синтетичні шкарпетки та завужені гостроносі чобітки. Гігієнічно правильно вибирати натуральні шкарпетки — легкі бавовняні, теплі, з відповідним розміром по довжині стопи.

Ось які поради виділяє подолог:

Приміряючи взуття, зроби своєрідний тест: вільний рух пальців ліворуч/праворуч. Нічого не заважає і не стискає — це твій розмір і фасон. Підбираєш взуття для зими — не захоплюйся його надмірним утепленням, якщо в ньому доведеться довго бути в приміщенні, транспорті. Якщо весь день перебуваєш в офісі, доцільно мати змінне взуття. І пару запасних шкарпеток, щоб наприкінці дня одягти свіжі й не виходити на вулицю з мокрими ногами. Ідеальний варіант — якщо у тебе є змога мінімум двічі на день мити ноги. Але не застосовуй надто гарячий душ. На ідеально витерті ноги при гіпергідрозі нанеси поглинальну пудру. Вона рятує від надмірного потовиділення, захищає від грибкової інфекції.

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