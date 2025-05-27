Список опасных пород собак, запреты и штрафы за нарушение правил содержания

Содержать домашнего питомца с агрессивным характером можно только волевым людям, которые способны полностью доминировать над животным и воспитать его послушным своим командам.

Однако многие хозяева не способны рассчитать свои силы или заранее не знают, на сколько управляемым будет пес.

Еще в 2021 году Кабинет Министров Украины утвердил перечень опасных пород собак. Какие породы вошли в список, и какие меры безопасности должны предпринять их владельцы — рассказываем детально.

Список опасных пород собак

На портале Zakon.rada можно ознакомиться с законодательно утвержденным списком опасных пород. Владельцы этих животных должны соблюдать определенные требования к их выгулу и содержанию. И заключить специальный договор страхования, предусматривающий возмещение за возможный ущерб, причиненный питомцем.

Аиди — овчарка атласская; Айну — собака айнская, хоккайдо; Акбаш; Акита-ину; Акита американская — собака большая японская; Аандог американский; Бергамаско — овчарка бергамская; Брохольмер датский; Бувье арденское; Бувье фланерское; Бульдог алапасский чистокровный — отто; Бульдог американский; Бульдог мальорский — перо де прессо мальоркин, ка-де-бо; ; Бульмастиф; Бультерьер английский; Бультерьер английский стафордширский; Бурбуль южноафриканский; Овчар картский — овчарка картская; Овчарка голландская; Овчарка греческая; Овчарка Эштрельская — португальская горная; Овчарка кавказская — волкодав кавказский; Овчарка среднеазиатская — алабай, волкодав среднеазиатский; Овчарка восточноевропейская; Овчарка французская — босерон; Волкодав ирландский; Гампр; Доберман; Дог аргентинский — аргентинский мастиф; Дог канарский; Конгал; Кане-корсо; Као де Кастро лаборейро; Као де сэра де астрела — собака португальский пастуший; Марема — овчарка маремо-абруцкая; Мастиф английский; Мастиф бельгийский; Мастиф пиренейский; Мастиф тибетский; Московская сторожевая; Перо где пресса канарио — канарская собака; Пит-бультерьер американский; Рафейра дуалинтежа — собака португальская сторожевая; Риджбек родезийский; Риджбек тайский; Ротвейлер; Собака волчья итальянская; Собака волчья саарлосская — вольфхаунд; Собака волчья чешская; Терьер американский стафордширский; Тоза-ину – собака японская бойцовская; Метисы всех указанных пород

Как содержать собаку из списка опасных пород: запреты и штрафы

Для содержания питомцев из списка опасных пород есть определенные ограничения, нарушение которых карается штрафами. Так, нельзя:

выгуливать питомца в неотведенных местах без намордника или поводка. За это нарушение налагается штраф от 170 до 340 грн. Должностным лицам придется заплатить 340-850 грн.

Собаку, которая внесена в список опасных, выгуливают только с намордником.

если правило нарушается второй раз, штраф возрастает до 340-510 гривен, а для должностных лиц — до 1020 гривен.

если собака причинила вред здоровью или имуществу постороннего человека, то штрафы увеличиваются до 1700-3400 грн или 3400 до 5100 гривен — для должностных лиц. А питомца над которым хозяин утратил контроль могут конфисковать.

Также, если ты являешься владельцем пса опасной породы, соблюдай несколько важных правил:

зарегистрируй его в Центре идентификации животных;

оформи обязательное страхование;

не выгуливай собаку, если выпил рюмку;

чипируй питомца.

Узнай также, какие породы собак признали долгожителями — читай об этом в нашем другом материале.

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