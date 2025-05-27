Перелік небезпечних порід собак, заборони та штрафи за порушення правил утримання

Утримувати домашнього улюбленця з агресивним характером можна лише вольовим людям, які здатні повністю домінувати над твариною та виховати її слухняною.

Однак багато господарів не здатні розрахувати свої сили або заздалегідь не знають, на скільки керованим буде пес.

Ще у 2021 році Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак. Які саме увійшли до нього, і які заходи безпеки мають вжити їхні власники — читай у матеріалі.

Перелік небезпечних порід собак

На порталі Zakon.rada можна ознайомитися з законодавчо затвердженим списком небезпечних порід. Власники цих тварин мають дотримуватися певних вимог щодо їхнього вигулу та утримання та укласти спеціальний договір страхування, який передбачає відшкодування за можливу заподіяну вихованцем шкоду.

Аіді — вівчарка атласька; Айну — собака айнський, хоккайдо Акбаш; Акіта-іну; Акіта американський — собака великий японський; Аандог американський; Бергамаско — вівчарка бергамська; Брохольмер данський; Був’є арденський; Був’є фланерський; Бульдог алапаський чистокровний — отто; Бульдог американський; Бульдог мальорський — перо де пресо мальоркін, ка-де-бо; ; Бульмастиф; Бультер’єр англійський; Бультер’єр англійський стаффордширський; Бурбуль південноафриканський; Вівчар картський — вівчарка картська; Вівчарка голландська; Вівчарка грецька; Вівчарка ештрельська — португальська горна; Вівчарка кавказька — вовкодав кавказький; Вівчарка середньоазіатська — алабай, вовкодав середньоазіатський; Вівчарка східноєвропейська; Вівчарка французька — босерон; Вовкодав ірландський; Гампр; Доберман; Дог аргентинський — аргентинський мастиф; Дог канарський; Кангал; Кане-корсо; Као де кастро лаборейро; Као де сера де астрела — собака португальський пастуший; Марема — вівчарка маремо-абруцька; Мастиф англійський; Мастиф бельгійський; Мастиф піренейський; Мастиф тибетський; Московська сторожова; Перо де преса канаріо — собака канарський; Піт-бультер’єр американський; Рафейру дуалінтежу — собака португальський сторожовий; Ріджбек родезійський; Ріджбек тайський; Ротвейлер; Собака вовчий італійський; Собака вовчий саарлоський — вольфхаунд; Собака вовчий чеський; Тер’єр американський стафордширський; Тоза-іну – собака японський бійцівський; Метиси всіх зазначених порід.

Як утримувати собаку зі списку небезпечних порід: заборони та штрафи

Для утримання собак зі списку небезпечних порід є певні обмеження, порушення яких карається штрафами. Так, не можна:

вигулювати пса у невідведених місцях без намордника чи повідця. За це порушення накладається штраф від 170 до 340 грн. Посадовим особам доведеться сплатити 340-850 грн.

Собаку, яка внесена до списку небезпечних, вигулюють лише з намордником.

якщо правило порушується вдруге, штраф зростає до 340-510 гривень, а для посадовців — до 1020 гривень.

якщо пес заподіяв шкоду здоров’ю або майну сторонньої людини, то штрафи збільшуються до 1700-3400 грн або 3400 до 5100 гривень — для посадовців. А неконтрольованого пса можуть конфіскувати.

Також, якщо ти є власником собаки небезпечної породи, дотримуйся кількох важливих правил:

зареєструй його у Центрі ідентифікації тварин;

зроби обов’язкове страхування;

не вигулюй тварину, якщо випив чарку;

чипуй свого улюбленця.

Дізнайся також, які породи собак визнали довгожителями — читай про це у нашому іншому матеріалі.

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