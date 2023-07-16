Уроки аристократического образа: особенности стиля Кейт Миддлтон и почему он многим нравится

Наверное, большинство девочек в детстве мечтали быть принцессами, одеваться в пышные красивые платья, носить блестящую корону и посещать разные балы. Но быть членом королевской семьи в реальной жизни — большая ответственность.

Даже одна маленькая деталь, такая как одежда, может поместить тебя в центр скандала. Поэтому пышных платьев в гардеробе становится все меньше, а их место занимают вещи, которы соответствуют королевскому протоколу, этикету и демонстрируют правильные “сигналы”.

Образы королевской семьи всегда рассматривают чуть ли не под микроскопом. Несмотря на это, каждый из них имеет свой узнаваемый стиль и изюминку.

Сейчас также смотрят

Сегодня мы расскажем об особенностях стиля Кейт Миддлтон, она же Кэтрин принцесса Уэльская.

Секреты стиля Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон давно уже в королевской семье. За эти годы она смогла сформировать свой узнаваемый стиль. Ее образы нравятся многим, ими вдохновляются и пытаются повторить.

Стиль Кейт Миддлтон — элегантная классика. Дань исключительному королевскому стилю — безупречному и сдержанному. Кому-то такой стиль может прийтись не по душе, поскольку он “скучный”. Особенно на фоне современной моды, которая просто кричит яркими цветами и разными дизайнами.

В гардеробе принцессы Кэтрин преобладают платья футляры до колена или чуть ниже, однотонные цвета, брюки свободного кроя, туфли на высоких каблуках и т.д. Но принцесса также может одеваться и в casual-стиле. Ее не раз замечали в джинсах, пуховиках, свитерах и другой простой одежде.

Также принцесса не боится надевать один и тот же наряд несколько раз. Меняя аксессуары, образ играет новыми красками. Этим она вызывает уважение у британского народа, ведь они говорят, что это разумный способ экономии.

Превратить скучную однотонность в фишку

Можно заметить, что костюмы Кейт Миддлтон практически всегда однотонные. Такого же принципа она придерживается с платьями и пальто. Но о платьях мы еще поговорим, ведь принцесса также любит цветочные принты.

Несмотря на то, что однотонные костюмы могут казаться скучными, Кейт умеет отлично их преподносить, сочетая с украшениями, аксессуарами и обувью.

В королевской семье не принято носить яркие кислотные оттенки, поэтому принцессу часто можно увидеть в глубоких синих, зеленых, коричневых, розовых и, иногда, красных оттенках. Часто она носит одежду белых или кремовых цветов, но также появляется на публике в жёлтом, фиолетовом и бардовом.

Следуя строгим правилам дворцового протокола, цвет стал едва ли не главной фишкой, на которую обращает внимание Кейт при выборе наряда. Этому она, наверное, научилась у королевы Елизаветы ІІ, ведь она тоже любила костюмы разных цветов и была главной ролевой моделью Кейт при дворе.

Кроме того, классический черный цвет она может превратить в яркий образ, главное — фасон, крой и украшение наряда.

Но принцесса Уэльская не всегда носит просто однотонную одежду. Мы уже сказали, что Кейт любит цветочные принты, также на платьях можно увидеть абстрактные фигуры и линии. Можешь подумать, что такие принты давно устарели. Но если их выгодно подать, образ будет зачаровывать.

Классические силуэты — фундамент стиля

Члены королевской семьи не должны приковывать взгляды экстравагантностью. Поэтому Кейт Миддлтон выстраивает все свои образы по принципу классики:

если джинсы, то классического кроя, дополненные многослойным верхом из струящейся блузы и жакета поверх;

если юбка или платье, то по колено или чуть ниже.

Стоит отметить, что классические вещи на принцессе не выглядят очень строго, а наоборот — элегантно.

Кейт даже праздничные платья делает довольно сдержанными. Следует вспомнить ее свадебное платье. Наряд со шлейфом, кружевным рукавом и с отделкой в стиле классических английских узоров. Все это идеально подчеркивало её фигуру, но кроме того, не выглядело чрезмерно помпезно или вульгарно. Некоторые девушки даже перенимали элементы наряда для своих платьев или пытались полностью повторить образ.

Неотъемлемым элементом стиля Кейт Миддлтон являются платья-футляры. Такой фасон очень удобен и всегда к месту, вне зависимости от ситуации.

Ремни как способ сделать акцент

Свои лаконичные и сдержанные образы Кэтрин принцесса Уэльская разбавляет ремнями. Они могут быть однотонными, которые точь-в-точь подобраны под цвет наряда, или акцентными, широкими и с массивными пряжками.

Платье, но только пальто

В холодную пору года нам всем приходиться надевать верхнюю одежду, которая скрывает наши красиво подобранные вещи. Но Кейт Миддлтон и здесь нашла решение. Она отдает предпочтения пальто, которые сделаны как платье.

Широкую популярность платья-пальто приобрели в 1960-х годах благодаря влиянию стиля Жаклин Кеннеди. Но они и помимо этого считались атрибутом делового и очень формального стиля.

Кейт предпочитает такое пальто с приталенным силуэтом, свободной юбкой и зауженными плечами.

Одним из главных элементов образа принцессы является обувь. Она носит туфли на каблуках высотой 10 см. Они или в цвет наряда, или сумки. Что также является одной из фишек классики.

Элегантные шляпки и минимализм аксессуарах

Множество из своих нарядов Кейт разбавляет элегантными шляпками, которые крепятся к ее прическе невидимками, чтобы не падали.

В королевском дворце считают, что излишество в аксессуарах — признак дурного тона, поэтому Кейт и здесь грамотно расставляет акценты. Часто она носит с собой только клатч и шляпку. А украшения принцессы минималистичные, сделанные из белого золота, платины, серебра и драгоценных камней.

Кейт Миддлтон любит кольца, браслеты и броши, а еще она практически не расстается с кольцом принцессы Дианы, подаренным принцем Уильямом в день их помолвки.

Макияж и прическа

Макияж Кейт Миддлтон всегда сдержанный. Она не расставляет слишком яркие акценты и выбирает нюдовые оттенки теней и помады.

Частой прической Кейт являются распущенные волосы с идеальными локонами. Но полностью распущенные волосы — не всегда идеальный вариант. Поэтому иногда можно увидеть у принцессы прическу с полусобранными волосами. Но также она может собирать их в низкий хвост или красивую укладку, в зависимости от мероприятия.

Кейт Миддлтон смотрится роскошно в одежде без лишних акцентов и больших логотипов брендов. Вещи простого кроя из качественных тканей и базовых оттенков придают одежде стоимости и создают роскошный наряд. Именно это является главными элементами тренда Тихая роскошь. Узнай о нем больше по ссылке.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!