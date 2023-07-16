Уроки аристократичного образу: особливості стилю Кейт Міддлтон і чому він багатьом подобається

Напевно, більшість дівчаток у дитинстві мріяли бути принцесами, одягатись у пишні гарні сукні, носити блискучу корону та відвідувати різні бали. Але бути членом королівської сім’ї у реальному житті — велика відповідальність.

Навіть одна маленька деталь, як-от одяг, може занурити тебе в епіцентр скандалу. Тому пишних суконь у гардеробі стає дедалі менше, а їхнє місце посідають речі, які відповідають королівському протоколу, етикету та демонструють правильні “сигнали”.

Образи королівської сім’ї завжди розглядають мало не під мікроскопом. Попри це, кожен з них має свій відомий стиль та родзинку.

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Сьогодні ми розповімо про особливості стилю Кейт Міддлтон, вона ж Кетрін принцеса Уельська.

Секрети стилю Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон давно вже у королівській родині. За ці роки вона змогла сформувати свій впізнаваний стиль. Її образи подобаються багатьом, ними надихаються та намагаються повторити.

Стиль Кейт Міддлтон — елегантна класика. Данина винятковому королівському стилю — бездоганному та стриманому. Комусь такий стиль може не припасти до душі, адже “нудно”. Особливо на тлі сучасної моди, яка просто кричить яскравими кольорами та різними дизайнами.

У гардеробі принцеси Кетрін переважають сукні футляри до коліна або трохи нижче однотонних кольорів, штани вільного крою, туфлі на високих підборах тощо. Але принцеса може одягатися і в casual-стилі. Її не раз помічали у джинсах, пуховиках, светрах та іншому простому одязі.

Також вона не боїться одягати те саме вбрання кілька разів. Змінюючи аксесуари, образ грає новими барвами. Цим вона викликає повагу у британського народу, адже вони кажуть, що це розумний спосіб економії.

Перетворити нудну однотонність на родзинку

Можна помітити, що костюми Кейт Міддлтон завжди однотонні. Такого саме принципу вона дотримується з сукнями та пальто. Але про сукні ми ще поговоримо, адже принцеса також любить квіткові принти.

Попри те, що однотонні костюми можуть здаватися нудними, Кейт вміє чудово їх подавати, поєднуючи з прикрасами, аксесуарами та взуттям.

У королівській сім’ї не заведено носити яскраві кислотні відтінки, тому принцесу часто можна побачити в глибоких синіх, зелених, коричневих, рожевих та іноді червоних відтінках. Часто вона носить одяг білих або кремових кольорів, але також з’являється на публіці у жовтому, фіолетовому та бардовому.

Наслідуючи суворі правила палацового протоколу, колір став чи не головною родзинкою, на яку звертає увагу Кейт при виборі вбрання. Цьому вона, мабуть, навчилася у королеви Єлизавети II, адже та теж любила костюми різних кольорів і була головною рольовою моделлю Кейт при дворі.

Крім того, класичний чорний колір вона також може перетворити на яскравий образ, головне — фасон, крій та прикраси до вбрання.

Але принцеса Уельська не завжди носить просто однотонний одяг. Ми вже сказали, що Кейт любить квіткові принти, також на сукнях можна побачити абстрактні фігури та лінії. Можеш подумати, що такі принти давно застаріли. Але якщо їх вигідно подати, образ зачаровуватиме.

Класичні силуети — фундамент стилю

Члени королівської родини не повинні приковувати погляди екстравагантністю. Тому Кейт Міддлтон вибудовує всі свої образи за принципом класики:

якщо джинси — то класичного крою, доповнені багатошаровим верхом зі струменевої блузи та жакету поверх;

якщо спідниця чи сукня — то по коліно чи трохи нижче.

Варто зазначити, що класичні речі на принцесі не виглядають дуже стримано, а навпаки — елегантно.

Кейт навіть святкові сукні робить досить стриманими. Варто згадати її весільне вбрання. Сукня зі шлейфом, мереживним рукавом та оздобленням у стилі класичних англійських візерунків. Все це ідеально підкреслювало її фігуру, але не виглядало надмірно помпезно або вульгарно. Деякі дівчата навіть переймали елементи вбрання на свої сукні або намагалися повністю повторити образ.

Невіддільним елементом стилю Кейт Міддлтон є сукні-футляри. Такий фасон дуже зручний і завжди доречний, незалежно від ситуації.

Ремені як спосіб зробити акцент

Свої лаконічні та стримані образи Кетрін принцеса Уельська розбавляє ременями. Вони можуть бути однотонними, які точнісінько підібрані до кольору вбрання, або акцентними, широкими й з масивними пряжками.

Сукня, але пальто

У холодну пору року нам всім доводиться одягати верхній одяг, який приховує наші гарно підібрані речі. Але Кейт Міддлтон і тут знайшла рішення. Вона віддає перевагу пальто, які зроблені у вигляді сукні.

Широку популярність сукні-пальто набули у 1960-х роках завдяки впливу стилю Жаклін Кеннеді. Але вони ще до того вважалися атрибутом ділового і формального стилю.

Кейт віддає перевагу такому пальто з приталеним силуетом, вільною спідницею і завуженими плечима.

Одним із головних елементів образу принцеси є взуття. Вона носить туфлі на підборах висотою 10 см. Вони або кольору вбрання, або пасують до кольору сумки. Що також є однією із фішок класики.

Елегантні капелюшки та мінімалізм в аксесуарах

Безліч своїх нарядів Кейт розбавляє елегантними капелюшками, які кріпляться до її зачіски невидимками, щоб не падали.

У королівському палаці вважають, що надмірність в аксесуарах є ознакою поганого тону, тому Кейт і тут грамотно розставляє акценти. Часто вона носить із собою лише клатч та капелюшок. А прикраси принцеси мінімалістичні, зроблені з білого золота, платини, срібла та дорогоцінного каміння. Кейт Міддлтон любить каблучки, браслети та брошки, а ще вона практично не розлучається з каблучкою принцеси Діани, подарованою принцом Вільямом у день їх заручин.

Макіяж та зачіска

Макіяж Кейт Міддлтон завжди стриманий. Вона не розставляє надто яскравих акцентів та вибирає нюдові відтінки тіней та помади.

Частою зачіскою Кейт є розпущене волосся з ідеальними локонами. Але повністю розпущене волосся — не завжди ідеальний варіант. Тому іноді можна побачити у принцеси зачіску з напівзібраним волоссям. Але також вона може збирати їх у низький хвіст або гарну укладку, залежно від заходу.

Кейт Міддлтон виглядає розкішно в одязі без зайвих акцентів та великих логотипів брендів. Речі простого крою з якісних тканин та базових відтінків додають одягу вартості та створюють розкішний наряд. Саме це є головними елементами тренду Тиха розкіш. Дізнайся про нього більше за посиланням.

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