Слезы, чихание и… бактерии: неожиданная связь аллергии с микробиомом кишечника

Чихание, заложенность носа, зуд в горле — это знакомо многим, особенно с наступлением весны. Природа оживает, а с ней и появляется аллергия. Но что, если причина этого не только в пыльце?

На самом деле определенные симптомы могут быть связаны с кишечником. От здоровья кишечника и состояния микробиома зависит, насколько сильно организм реагирует на аллергены! Самое интересное о взаимосвязи узнай в нашем материале!

Как бактерии влияют на аллергию

Именно разнообразный микробиом помогает иммунитету лучше отличать настоящие угрозы от безвредных частиц, таких как пыльца. Об этом рассказывает издание The Independent.

— 70-80% иммунных клеток находятся в кишечнике, а это значит, что здоровый кишечник поддерживает функционирование иммунной системы, — объяснила диетолог компании Biotiful Кристен Ставридис.

Иммунные клетки, отвечающие на раздражители внешней среды, размещены в так называемой кишечно-ассоциированной лимфоидной ткани (GALT). Если баланс бактерий нарушен, этот механизм работает неправильно — и организм начинает бить тревогу даже из-за безвредных веществ.

Недостаток полезных бактерий, таких как akkermansia muciniphila и clostridium butyricum, приводит к нарушению кишечного барьера, — отметил доктор Адам Перлман.

Как поддержать микробиом

Как же улучшить микробиом кишечника? Самый простой способ — диета, богатая клетчаткой, пробиотиками и ферментированными продуктами. Кристен Ставридис посоветовала добавлять в рацион кимчи, кефир или комбучу — все это продукты, которые питают наш микробиом.

— Исследования показали, что добавление всего одной порции ферментированных продуктов в рацион ежедневно может помочь твоему организму более эффективно уменьшить воспаление и снизить реакцию на аллергены.

Пробиотики могут стать хорошим дополнением к здоровому питанию. Но стоит подойти к этому осторожно — желательно проконсультироваться с врачом.

— Пробиотики могут помочь восстановить баланс микробиома, поддерживая сильную иммунную систему. Штаммы, как akkermansia muciniphila, играют ключевую роль в создании устойчивой среды в кишечнике.

К тому же, важна и растительная пища — не только для пищеварения, но и для укрепления иммунной системы!

— Клетчатка питает полезные кишечные бактерии, способствуя их росту. Старайся употреблять как можно больше различных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, бобовые и зерновые.

Если тебе надоело каждый год встречать весну с лекарствами от аллергии — пора действовать! Здоровый микробиом — не панацея, но точно один из факторов, которые могут сделать твою жизнь легче.

Также подробнее ознакомься с самыми полезными продуктами для кишечника в нашем предыдущем материале.

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