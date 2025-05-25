Здоровье и красота

Слезы, чихание и… бактерии: неожиданная связь аллергии с микробиомом кишечника

Анастасия Жиденко, редактор сайта 25 мая 2025, 10:00
аллергия
Фото Pexels
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