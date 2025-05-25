Сльози, чхання і… бактерії: несподіваний зв’язок алергії з мікробіомом кишківника

Чхання, закладеність носа, свербіж у горлі — це знайомо багатьом, особливо з настанням весни. Природа оживає, а з нею й зʼявляється алергія. Але що, як причина цього не лише у пилку в повітрі?

Насправді певні симптоми можуть бути повʼязані з кишківником. Від його здоровʼя і стану мікробіому залежить, наскільки сильно організм реагує на алергени! Найцікавіше про взаємозвʼязок дізнайся у нашому матеріалі!

Як бактерії впливають на алергію

Саме різноманітний мікробіом допомагає імунітету краще відрізняти справжні загрози від нешкідливих частинок, як-от пилок. Про це розповідає видання The Independent.

— 70-80% імунних клітин знаходяться в кишківнику, а це означає, що здоровий кишківник підтримує функціонування імунної системи, — пояснила дієтологиня компанії Biotiful Крістен Ставрідіс.

Імунні клітини, що відповідають на подразники зовнішнього середовища, розміщені у так званій кишково-асоційованій лімфоїдній тканині (GALT). Якщо баланс бактерій порушений, цей механізм працює неправильно — і організм починає бити на сполох навіть через нешкідливі речовини.

Нестача корисних бактерій, таких як akkermansia muciniphila та clostridium butyricum, призводить до порушення кишкового бар’єру, — зазначив доктор Адам Перлман.

Як підтримати мікробіом

Як же покращити мікробіом кишківника? Найпростіший спосіб — дієта, багата на клітковину, пробіотики та ферментовані продукти. Крістен Ставрідіс порадила додавати до раціону кімчі, кефір або комбучу — все це продукти, які живлять наш мікробіом.

— Дослідження показали, що додавання лише однієї порції ферментованих продуктів до раціону щодня може допомогти твоєму організму більш ефективно зменшити запалення і знизити реакцію на алергени.

Пробіотики можуть стати хорошим доповненням до здорового харчування. Але варто підійти до цього обережно — бажано проконсультуватися з лікарем.

— Пробіотики можуть допомогти відновити баланс мікробіому, підтримуючи сильну імунну систему. Штами, як akkermansia muciniphila, відіграють ключову роль у створенні стійкого середовища в кишківнику.

До того ж важливим є і рослинна їжа — не лише для травлення, а й для зміцнення імунної системи!

— Клітковина живить корисні кишкові бактерії, сприяючи їхньому росту. Намагайся вживати якомога більше різних рослинних продуктів, таких як фрукти, овочі, бобові та зернові.

Якщо тобі набридло щороку зустрічати весну з ліками проти алергії — час діяти! Здоровий мікробіом — не панацея, проте точно один з факторів, які можуть зробити твоє життя легшим.

