Убийца стволовых клеток: можно ли поседеть за ночь от стресса?

Седой цвет волос вызывает стойкую ассоциацию со старением. Но на самом деле поседеть можно даже в молодом возрасте.

Более того, волосы могут потерять пигмент всего за ночь, как это произошло с Марией Антуанеттой, пока она ждала казни на гильотине во время Французской революции.

Такой эффект от сильного стресса могли ощутить на себе и миллионы других людей, в том числе украинцев, которые вынужденны жить под ежедневным прицелом российской армии.

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Как стресс приводит к потере пигмента на волосах, и что он делает с человеческим организмом рассказали на медицинской платформе SIM Health & Medicine.

Значительно большие масштабы: как действует стресс?

Три года назад ученые из Гарварда опубликовали исследование о корреляции стресса с ускоренным поседением волос.

Результаты поразили даже самих исследователей. Они поделились, что пагубное влияние стресса, которое они обнаружили, превзошло все ожидания.

Киллер стволовых клеток: детали исследования

За регенерацию пигмента в волосяных фолликулах отвечают стволовые клетки. В ходе исследования выяснилось что стресс постоянно их повреждает, активируя нервы, которые являются частью реакции или беги.

Нервы симпатической нервной системы присутствуют в каждом волосяном фолликуле на коже. Стресс заставляет их высвобождать химический гормон — норадреналин, который поглощают соседние стволовые клетки.

Таким образом, нейромедиатор вызывает чрезмерную активацию стволовых клеток, преждевременно истощая резервуар пигмента.

Уже через несколько дней под действием стресса все стволовые клетки, регенерирующие пигмент, будут потеряны. Когда они исчезнут, восстановить пигмент будет невозможно. Повреждение необратимо.

Но не только волосы страдают от стресса. Просто кожа и волосы — единственные ткани, которые можно увидеть невооруженным глазом. На самом же деле стресс приводит к более масштабным последствиям и изменениям в различных тканях.

Кроме разрушения стволовых клеток, стресс ухудшает качество жизни, поэтому нужно искать методы релаксации и успокоения.

Одним из методов, помогающих избавиться от стресса, являются фильмы. Читай, какие жанры выбрать, чтобы избавиться от угнетенного состояния.

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