Убивця стовбурових клітин: чи можна посивіти за ніч від стресу?

Сивий колір волосся викликає стійку асоціацію зі старінням. Та насправді посивіти можна навіть в молодому віці.

Ба більше, волосся може втратити пігмент усього за ніч, як це сталося з Марією Антуанеттою, доки вона чекала страти на гільйотині під час Французької революції.

Такий ефект від сильного стресу могли відчути на собі й мільйони інших людей, зокрема й українців, які змушені жити під щоденним прицілом російської армії.

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Як стрес призводить до втрати пігменту волосся та як він діє на організм людини розповіли на медичній платформі SIM Health & Medicine.

Значно більші масштаби: як діє стрес?

Три роки тому учені з Гарварду опублікували дослідження про кореляцію стресу із прискореним посивінням волосся.

Результати вразили навіть самих дослідників. Вони поділилися, що згубний вплив стресу, який вони виявили, перевершив усі уявлення.

Кілер стовбурових клітин: деталі дослідження

За регенерацію пігменту у волосяних фолікулах відповідають стовбурові клітини. Під час дослідження з’ясувалося, що стрес постійно їх пошкоджує, активуючи нерви, які є частиною реакції бий або біжи.

Нерви симпатичної нервової системи присутні у кожному волосяному фолікулі на шкірі. Стрес змушує їх вивільняти хімічний гормон — норадреналін, який поглинають сусідні стовбурові клітини.

У такий спосіб нейромедіатор викликає надмірну активацію стовбурових клітин, передчасно виснажуючи резервуар пігменту.

Уже за кілька днів під дією стресу усі стовбурові клітини, які регенерують пігмент, будуть втрачені. Коли вони зникнуть, відновити пігмент буде неможливо. Пошкодження незворотне.

Та не лише волосся страждає від стресу. Просто шкіра та волосся — єдині тканини, які можна побачити неозброєним оком. Насправді ж стрес призводить до масштабніших наслідків та змін у різних тканинах.

Окрім руйнування стовбурових клітин стрес погіршує якість життя, тож треба шукати методи релаксації та заспокоєння.

Одним із методів, які допомагають позбутися стресу, є фільми. Читай, які жанри вибрати, щоб позбутися пригніченого стану.

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