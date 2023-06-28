Адаптація до стресу — як це працює і як ти можеш допомогти собі й дитині

Здається, що стрес став частиною нашого життя. Адже будь-які новини про обстріли, втрати, ядерну загрозу тощо викликають у нас тривожність та стрес. Дехто навчився з ним боротися та адаптуватися, дехто — досі ні. Але ми маємо вміти працювати зі стресом, щоб він не міг завдати великої шкоди нашому організму.

Магістр психології та педагогіки вищої школи, консультуючий психолог Ілієя Єлісей Касторних розповів для WoMo про адаптацію до стресу, чи є відмінність між чоловічим та жіночим стресом та як говорити з підлітками.

Як проходить адаптація до стресу

Експерт наголошує, що стрес під час війни не відрізняється від будь-якого іншого, наприклад, від звільнення чи розлучення. Відрізняється масштаб і вміння людини самостійно розв’язувати цю проблему.

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Він акцентує, що будь-який страх та стрес сприймаються психікою, як загроза існуванню.

Це може бути й стрес від втрати роботи, адже це становить загрозу добробуту. Утім, Ілієя Єлісей каже, що не варто плутати адаптацію до стресу та клінічні розлади.

За його словами, депресію складно не помітити, це хвороба. Людині притаманні повна апатія та бездіяльність: немає сил та мотивації навіть робити звичні речі.

Дізнатися, чи адаптувалася людина до стресу, просто. Варто зрозуміти, наскільки комфортно вона почувається зараз.

Варто зауважити, що абсолютного комфорту не може бути, адже постійно є об’єктивні загрози. Але кожен повинен мати стратегії адаптації.

Треба усвідомлювати, що війна триває та ставити собі питання: що корисного я можу зробити.

— Якщо ти працюєш, платиш податки та відчуваєш, що для тебе це достатня діяльність, щоб переживати війну, регулярні обстріли й тобі із цим комфортно — то ти добре справляєшся. Взагалі, якщо підтримуєш себе в здоровому, комфортному та адекватному стані, цим уже робиш чималий внесок в наше суспільство, — говорить експерт.

Він каже, що не варто вичавлювати з себе усі соки, як на початку повномасштабної війни. Адже коли ти намагаєшся бути надкорисним, то можеш погіршувати свої проблеми.

— Варто пам’ятати, що першочергово треба бути корисним для себе. З’явилися сили — стань корисним ще для когось, наприклад для близького оточення, сили ще залишилися — стань корисним для України, — веде далі психолог.

Чи є різниця між стресом у жінок та чоловіків

Ілієя Єлісей каже, що насамперед усі ми — люди, а потім чоловіки та жінки. Це однаково складні особистості з системами цінностей, потребами та емоціями. Чоловіки та жінки однаково можуть хвилюватися через роботу, стосунки та інші проблеми.

Експерт каже, що перевага жінки у тому, що вона більш емоційна. Культура та соціум спонукають її до емоційних проявів. Чоловіки навпаки — стримують емоції. Вони намагаються бути маскулінними й брутальними.

— Можна сказати, що чоловікам треба працювати над тим, щоб навчитися проявляти своєї емоції не токсично, не деструктивно, а проживати їх. Жінкам, своєю чергою, навпаки треба іноді опановувати себе, не віддаватись у владу своїх емоцій і ставитися до власного емоційного прояву більш свідомо і теж думати про екологічність, — говорить психолог.

Як проживати стрес

Ілієя Єлісей акцентує, що стрес треба проживати, а не накопичувати. Для цього потрібно зрозуміти його походження, відповісти на питання:

Що викликало мій стрес?

Що я втратив(-ла)?

Що впливає на ставлення до ситуації?

Якщо відповіді немає, можна подумати над питаннями пізніше, натомість відпочити та подихати. Стрес, ніби інтуїтивна система саморегулювання нашої психіки. Треба прислухатися та замислитися, що варто змінити, щоб стало краще: розпорядок дня, додати більше відпочинку, більше часу з рідними, знайти іншу роботу, нове заняття тощо.

Експерт також дає поради, як відновити себе:

знайти місце для паузи аби проаналізувати ситуацію та дати собі час для усвідомлення; сповільнитися і пожити — влаштувати вихідний або дотримуватися вправи Година на день (коли ти наодинці зі своїми думками, не відволікаєшся телефон, прогулюєшся та не забуваєш пити воду); додати у своє життя спорт, танці або прогулянки, новий приємний емоційний досвід, щоб було більше ресурсів і розфокусувати вплив від стресу.

Як допомогти впоратися зі стресом дитині

Психолог наголошує, що до статевого дозрівання стан дитини залежить від емоційного стану батьків. Вони своїм ставленням до ситуацій навчають дітей, як правильно справлятися зі стресом. Також з дитиною треба бути щирим(-ою) і казати правду. Не забувати, що це також людина зі своїми потребами та думками.

Батьки мають давати можливість виговоритися, запитувати у дитини про почуття. А якщо йдеться про підлітка на етапі сепарації — не варто надто тиснути.

— Людина повинна сформувати свої звички та реакції. Не хочеться, щоб у дорослому віці твоя дитина була залежною від інших людей? Тоді дай свободу та повагу і не привчай бути залежним(-ою) від тебе та твоїх ультиматумів, — говорить експерт.

Стрес впливає на різні процеси у нашому організмі більше, ніж нам здається. Раніше ми розповідали, як стрес впливає на жіноче здоров’я.

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